金利豐主席10萬租出仁禮花園3房戶

【明報專訊】農曆年前市場連錄大額租賃個案，其中由金利豐集團主席朱沃裕及相關人士持有的何文田仁禮花園一個中層3房戶，以月租10萬元租出，租金回報約3.3厘。資料顯示，上述單位為何文田山道15號仁禮花園C座中層A室，實用2109方呎，3房1套間隔，連車位以月租10萬元租出，實用呎租約47.4元。單位業主為朱沃裕及相關人士，2012年以3650萬元購入，租金回報約3.3厘。
深9三房連車位月租6.9萬
另美聯助理區域經理楊家俊表示，香港仔深灣9號8座中層A室，實用1342方呎，3房1套間隔，望南區海景，連車位以月租6.9萬元租出，實用呎租逾51元，較兩年前對上一份租約月租7萬元微跌1000元。
上述物業業主於2017年3680萬元連車位購入，租金回報約2.25厘。
嶺大內地生8200元租菁雋168呎
此外，有升讀嶺大的內地生租住「龍牀盤」屯門菁雋納米樓。祥益地產高級分行經理古文彬表示，菁雋低層28室，實用面積168方呎，開放式間隔，獲升讀嶺大的內地生以月租8200元承租，實用呎租約49元。業主2021年約300萬元購入，租金回報約3.3厘。
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