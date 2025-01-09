金利豐主席10萬租出仁禮花園3房戶

【明報專訊】農曆年前市場連錄大額租賃個案，其中由金利豐集團主席朱沃裕及相關人士持有的何文田仁禮花園一個中層3房戶，以月租10萬元租出，租金回報約3.3厘。資料顯示，上述單位為何文田山道15號仁禮花園C座中層A室，實用2109方呎，3房1套間隔，連車位以月租10萬元租出，實用呎租約47.4元。單位業主為朱沃裕及相關人士，2012年以3650萬元購入，租金回報約3.3厘。