明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

金獅銀主盤兩房328萬沽 5年貶值32%

【明報專訊】農曆新年將至，二手市場依然不乏蝕讓，其中大圍老牌上車屋苑金獅花園新錄銀主盤易手個案。中原資深區域營業董事龐耀昌表示，金獅花園2期G座中層04室，實用306方呎兩房戶、屬銀主盤，新近以328萬元易手、實呎1.07萬元，買家為上車客。原業主2020年約480萬元購入，其後淪為銀主盤，帳面貶值152萬元或32%。

悅目兩房640萬沽 逾6年實蝕近三成

市區方面，紅磡悅目今年首宗二手即「見血」。中原副分區營業經理吳國豪表示，悅目中層G室，屬實用429方呎兩房戶，以640萬元易手、實呎1.49萬元；原業主2018年以約835萬元買入，帳面蝕195萬元或23%，連使費料實蝕約231萬元或28%。

屏欣苑1房315萬未補價沽 逾8年帳升七成

另一方面，新界有未補價二手居屋轉售勁賺個案。中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍居屋屏欣苑B座中層14室，實用384方呎，1房間隔，以315萬元未補價易手、實呎8203元。

上述物業原業主2016年182.37萬元向房委會一手買入，帳面獲利132.63萬元或73%。

美聯市務經理鍾志宇表示，荃灣指標屋苑之一的愉景新城，位於4座高層B室，實用474方呎，兩房間隔，獲區內換樓客以579萬元獲承接、實呎1.22萬元。原業主2011年約300萬元購入，帳面獲利279萬元或93%。

相關字詞﹕愉景新城 屏欣苑 悅目 金獅花園

上 / 下一篇新聞

舊換新落地獲利盤現 恒指三連跌 北水續大舉流入 小米挫逾半成超騰訊跌幅
舊換新落地獲利盤現 恒指三連跌 北水續大舉流入 小米挫逾半成超騰訊跌幅
瑞銀：年底恒指目標20000點
瑞銀：年底恒指目標20000點
布魯可上市曾傳推遲1日 港交所確認如期推進
布魯可上市曾傳推遲1日 港交所確認如期推進
人行撐人幣 中間價較市場測算高1528點子
人行撐人幣 中間價較市場測算高1528點子
巴克萊：港元升值壓力持續 料邁向強方兌換水平
巴克萊：港元升值壓力持續 料邁向強方兌換水平
瑞銀料今年港樓價平穩 供應見高峰 減息幅度或收窄 看法樂觀轉審慎
瑞銀料今年港樓價平穩 供應見高峰 減息幅度或收窄 看法樂觀轉審慎
政策放寬令需求透支 內地料首兩月賣樓數據向下
政策放寬令需求透支 內地料首兩月賣樓數據向下
渣打發行10億美元可轉換證券
渣打發行10億美元可轉換證券
陳茂波：印尼ETF可赴港上市 同時吸中外資金
陳茂波：印尼ETF可赴港上市 同時吸中外資金
安踏：上季自家品牌零售額高單位數增長
安踏：上季自家品牌零售額高單位數增長
平保折讓全購平安好醫生 無意私有化
平保折讓全購平安好醫生 無意私有化
彭博：機管局發債185億 創港本幣債紀錄
彭博：機管局發債185億 創港本幣債紀錄
國泰6月重啟直航往返羅馬
國泰6月重啟直航往返羅馬
美10年期債中標息率4.68厘 17年高 上半年減息預期降溫 美匯指數再升穿109
美10年期債中標息率4.68厘 17年高 上半年減息預期降溫 美匯指數再升穿109
未達本土化生產要求 印尼續禁售iPhone 16
未達本土化生產要求 印尼續禁售iPhone 16
CNN：特朗普擬宣布國家經濟緊急狀態 加快增收關稅
CNN：特朗普擬宣布國家經濟緊急狀態 加快增收關稅
張兆聰：中遠海能急升成交增 小注博走高
張兆聰：中遠海能急升成交增 小注博走高
港元定存中銀1個月年息見4厘
港元定存中銀1個月年息見4厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：網易有望上試20天線
技術取勝：網易有望上試20天線
劉思明：國策「兩新」成亮點 濰柴向上突破可吼
劉思明：國策「兩新」成亮點 濰柴向上突破可吼
周顯：踩中風口也未必起飛
周顯：踩中風口也未必起飛
湯文亮：食肆執笠後難重開
湯文亮：食肆執笠後難重開
傲華劈價首推47伙 即晚近沽清 代理料投資客佔四成 市場預期短期加推
傲華劈價首推47伙 即晚近沽清 代理料投資客佔四成 市場預期短期加推
皇都周六起推12伙招標 設業主提名優惠
皇都周六起推12伙招標 設業主提名優惠
規劃署不反對合和南固臺申建312伙住宅
規劃署不反對合和南固臺申建312伙住宅
首都廣場孖舖70萬沽 兩月炒貴75%
首都廣場孖舖70萬沽 兩月炒貴75%
金利豐主席10萬租出仁禮花園3房戶
金利豐主席10萬租出仁禮花園3房戶
環亞拍賣區蘊聰：今年樓價回升否 就業市場關鍵
環亞拍賣區蘊聰：今年樓價回升否 就業市場關鍵
2022年賣西環舖賺400萬 至今拒買貨
2022年賣西環舖賺400萬 至今拒買貨