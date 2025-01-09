皇都周六起推12伙招標 設業主提名優惠

【明報專訊】日前預告提早推出單位招標、新世界（0017）北角皇都，剛過去周二晚11時後突擊上載銷售安排，推出Victoria Zone 12伙，本周六至2月底期間，以「每日招標，每日截標」形式發售。新世界營業及市務（特別項目）部總經理何家欣公布，投標買家將有提名權，可提名3位人士（包括業主本人） ，日後可優先購買項目的價單發售單位，屆時可獲額外1% 折扣優惠。
準買家須交佔投標價5%訂金
項目昨日已上載招標文件，買家需準備一張或多張銀行本票及/或支票作臨時訂金（佔投標價5%），若投標價為6000萬元或以上，本票最低金額需為300萬元，餘額可以支票支付。發展商提供兩款建築期付款辦法，其中一項付款辦法，買家於300日內分階段繳付10%首期，發展商則代繳4.25%印花稅。不論任何付款辦法，若提前上會均可獲3%至7% 回贈。是次推出的單位包括8伙3房、4伙4房大戶，屬實用834至1522方呎分層戶，同時可最少認購一個車位，並可獲贈 HKGTA Town Club 3年會籍，價值約24.88萬至48.88萬元。
黃金海灣‧珀岸首日收逾800票
其他新盤亦於昨日起收票，包括樓花期約11個月、旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧珀岸，昨日首日收逾800票，以首批128伙計，超額認購逾5倍，料最快下周公布銷售安排。另由嘉里（0683）等發展的黃竹坑港島南岸海盈山，已屆現樓，發展商稱，自上周起開放示範單位至今錄1500參觀人次，並考慮開售時設大手客時段。