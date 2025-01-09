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經濟
2025年1月9日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
舊換新落地獲利盤現 恒指三連跌 北水續大舉流入 小米挫逾半成超騰訊跌幅
瑞銀：年底恒指目標20000點
布魯可上市曾傳推遲1日 港交所確認如期推進
人行撐人幣 中間價較市場測算高1528點子
巴克萊：港元升值壓力持續 料邁向強方兌換水平
瑞銀料今年港樓價平穩 供應見高峰 減息幅度或收窄 看法樂觀轉審慎
政策放寬令需求透支 內地料首兩月賣樓數據向下
渣打發行10億美元可轉換證券
陳茂波：印尼ETF可赴港上市 同時吸中外資金
安踏：上季自家品牌零售額高單位數增長
平保折讓全購平安好醫生 無意私有化
彭博：機管局發債185億 創港本幣債紀錄
國泰6月重啟直航往返羅馬
美10年期債中標息率4.68厘 17年高 上半年減息預期降溫 美匯指數再升穿109
未達本土化生產要求 印尼續禁售iPhone 16
CNN：特朗普擬宣布國家經濟緊急狀態 加快增收關稅
張兆聰：中遠海能急升成交增 小注博走高
港元定存中銀1個月年息見4厘
澳元定存高息精選
技術取勝：網易有望上試20天線
劉思明：國策「兩新」成亮點 濰柴向上突破可吼
周顯：踩中風口也未必起飛
湯文亮：食肆執笠後難重開
傲華劈價首推47伙 即晚近沽清 代理料投資客佔四成 市場預期短期加推
皇都周六起推12伙招標 設業主提名優惠
規劃署不反對合和南固臺申建312伙住宅
首都廣場孖舖70萬沽 兩月炒貴75%
金獅銀主盤兩房328萬沽 5年貶值32%
金利豐主席10萬租出仁禮花園3房戶
環亞拍賣區蘊聰：今年樓價回升否 就業市場關鍵
2022年賣西環舖賺400萬 至今拒買貨
技術取勝：網易有望上試20天線
【明報專訊】神華短線或下探29元（圖）
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