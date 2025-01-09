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經濟
國際金融

美10年期債中標息率4.68厘 17年高 上半年減息預期降溫 美匯指數再升穿109

【明報專訊】美國12月服務業活動加快擴張，加上11月JOLTS職位空缺出乎意料增加，反映美國經濟的韌性。市場對美聯儲今年利率走向的押注，已轉向今年到底減不減息。交易員預期，美聯儲上半年減息概率降，令國債價格受壓，債息上升。美國財政部在香港時間周三凌晨發行390億美元美國10年期國債，中標息率達4.68厘，較去年12月拍賣的4.235厘顯著上升，是2007年8月以來最高中標息率。

被視為「全球資產定價之錨」的美國10年期國債，昨晚孳息率高見4.72厘，是去年4月以來高位。美國30年期國債孳息率更升穿4.96厘，創逾1年高位。美匯指數昨再次升穿109，日圓兌每美元回落至158水平；每百日圓兌港元跌至4.89算。美股三大指數早段微跌。

「小非農」職位增12.2萬 遜預期

Brandywine全球投資管理投資組合經理Tracy Chen稱，近期數據鞏固了市場對美國經濟強勁的看法，認為利率需在較高水平。交易員已放棄上半年進一步減息的預期。即使昨晚公布俗稱「小非農」的ADP私人企業就業職位，在12月增12.2萬個，低於市場預期的14萬個，美國10年期國債孳息率仍在4.7厘左右徘徊。

瑞銀證券美國利率策略主管Michael Cloherty稱，市場現在關注經濟「軟着陸」或「不着陸」的影響，恐通脹風險上升造成更多期限溢價（對持有長期債券的風險補償），並擔心美國政府的預算赤字須增發債來彌補。美國兩年期及10年期國債利差擴至0.4厘，是近3年來最大。

美國10年期國債孳息率在美聯儲累計減息1厘情况下持續向上極不尋常，利率高企之際實現經濟「軟着陸」也非常罕見，政府支出增加，以及全球債券孳息率向上，正改變美國國債市場供需平衡。CNBC數據指出，今年將有近3萬億美元美國國債到期，大部分是過去幾年財政部大量發行的短期國債。下屆特朗普政府財長人選貝森特（Scott Bessent）憂慮財政部將到期債務展期的能力，建議提升長期國債發行比例，以減少短期到期債務。他批評現任財長耶倫發行更高比例短債是「冒險策略」，稱耶倫「扭曲了國債市場」。

彭博社評論文章指若貝森特的財長任命獲國會確認，財政部將增加長期債券拍賣比例，10年期國債孳息率可能進一步上升。

花旗：美10年期債孳息或見5厘

芝商所（CME）周二期權數據出現押注2月底前，美國10年期國債孳息率升至5厘的交易。花旗財富管理首席經濟學家Steven Wieting認為，美國10年期國債孳息率有可能升至5厘，這將是值得買入的時機。荷蘭國際集團全球債務及利率策略主管Padhraic Garvey預計，到2025年底，美國10年期國債孳息率升至5.5厘左右。不過摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson警告，隨着美國10年期國債孳息率攀升，標普500指數與債息的關聯性「顯然負面」，美元已接近可能給跨國企業帶來壓力的水平，並可能在今年上半年廣泛影響股市表現。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕拍賣 美國10年期國債孳息率 美匯指數 減息預期 債息

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