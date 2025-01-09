平保折讓全購平安好醫生 無意私有化

平安好醫生昨收市報6.3元，無升跌；平保則收報43.05元，跌0.46%。

以股代息 持股量觸及全購門檻

平安好醫生去年宣布派特別股息9.7元，發行約10.43億股新股份作特別股息，平保最終選擇以股代息，約6.98億股新股份發行予平保，令平保控制的股份總數將由4.41億股增至近11.4億股，股權佔比由約39.41%增至52.74%。平安好醫生將成為平保間接非全資附屬公司，且財務業績將併入平保合併財務報表。

根據香港《公司收購及合併守則》，如果持有上市公司股權逾30%的股東，12個月內再增持2%以上的股份，必須向提出全購要約買入餘下股份。平安好醫生指出，要約人或需支付的最高現金對價總額約62.8億元，要約交割後，平保希望公司繼續現有的主營業務，無意私有化及不存在私有化公司的合理可能性。

平保表示，如果最終全購要約完成後，公眾持股量跌至21.3%的經調整最低持股百分比規定，將承諾採取適當措施以確保股份存在足夠公眾持股量。