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經濟

陳茂波：印尼ETF可赴港上市 同時吸中外資金

【明報專訊】貿發局昨日在印尼雅加達舉辦推廣活動。財政司長陳茂波於活動致辭時表示，正努力進一步提升香港資本市場對伊斯蘭市場的吸引力，特別是在產品供應方面。除了促進伊斯蘭債券（Sukuk）的發行外，追蹤沙特阿拉伯股票的交易所交易基金（ETF）亦在港上市。因此，印尼可考慮在港上市追蹤印尼股票的ETF，從而吸引來自本港市場的資金，以支持印尼的項目發展。

去年在港落戶內地外國公司增10%

陳茂波又指出，截至2023年底，香港的資產和財富管理業務的資產總額超過4萬億美元，較2018年增長30%。2024年，內地和外國公司在香港的數量增長約10%，達到約1萬家，歐美公司的增幅尤為顯著。

他續稱，香港在「一國兩制」的背景下，外國公司包括印尼公司，只需在香港設立據點，即可利用內地與香港之間的《更緊密經貿關係安排》（CEPA），更順利進入內地市場。同時，香港提供普通法、資金自由流動、簡單低稅制等，而且全球首一百大銀行中的70多家及世界十大中有7家保險公司均在本港營運。

可為印尼基建提供多種集資途徑

另外，香港股票市場總市值超過4.4萬億美元。通過與內地建立的互聯互通機制，方便內地投資者投資香港市場上的股票、債券、ETF及衍生產品。對於計劃在香港上市的印尼企業而言，這意味着既可吸引國際資本，又可觸及內地資本。為便利印尼企業可雙重上市，香港交易所已將印尼證券交易所納入其認可交易所名單；同時，鑑於印尼未來10年的基建投資需求，香港可為基建項目提供IPO、房地產投資信託基金（REITs）或債券等多種集資途徑。

明報記者 黃志偉 雅加達報道

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