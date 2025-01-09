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經濟

渣打發行10億美元可轉換證券

【明報專訊】渣打集團（2888）公布，發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，所籌集的金額扣除佣金後預期為9.91億美元，預期將用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。該股昨跌1.8%，收報95.2元。

固定年息7.625厘

集團計劃於1月16日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。證券將根據固定利率年息7.625厘計息。證券面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。渣打將申請證券納入倫敦證交所之國際證券市場進行買賣，亦將向港交所（0388）申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。

一級資本率低於7% 將觸發轉換

據渣打公告顯示，如普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將觸發轉換事件，普通股權一級資本比率是按綜合及滿負荷基準計算。假設證券按其最初轉換價12.33美元被悉數轉換，證券將被轉換為約8110.3萬股普通股，佔2025年1月7日當天公司之已發行普通股股本約3.347%，以及發行該等普通股後公司經擴大已發行普通股股本約3.238%。

渣打預計，證券獲穆迪新加坡授予Ba1評級、獲標準普爾新加坡授予BB-評級及獲惠譽英國授予BBB-評級。

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