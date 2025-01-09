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經濟

瑞銀：年底恒指目標20000點

【明報專訊】瑞銀投資銀行香港策略師陳志立預期，2025年恒指目標為20,000點，與昨日港股收市僅有3.74%升幅，主要因美國減息放緩、特朗普當選增加地緣政治風險、中美貿易摩擦等因素均對港股產生影響。在波動市况中，他繼續偏好基建、香港地產商及電訊等高息、低槓桿及財務較佳的股份，並建議配置互聯網、濠賭股等旅遊相關行業。不過該行預期美元兌人民幣今年年底目標為7.6，人民幣走弱將繼續影響本港消費，令零售行業受壓。

FSMOne：困擾港股因素仍在

網上投資平台FSMOne亦繼續對港股持審慎看法，2025年恒指目標為19,750點，較昨日收市高1.27%。FSMOne（香港）總經理沈家麟表示，去年港股自8倍市盈率的極低水平見底回升，但過去困擾港股因素繼續存在。內房債務泡沫爆破後，負面財富效應帶來的消費低迷，對內地產生通縮壓力。雖然內地着力推出政策穩定股市，不過市場看淡預期形成後，需更大力度和時間才能刺激。例如去年內地以1500億元（人民幣，下同）支持消費品以舊換新，力度高於2009年至2010年家電下鄉的1300億元，但似未能反映在消費數據，未能改變投資者預期。

「未來兩年美股企業盈利增長仍強」

另外，沈家麟表示，港股積弱根本性問題為過去10年每股盈利沒有明顯增長，即使部分企業如小米（1810）受惠電動車增長，但並非每家車企都可以受惠，難以形成投資主題。同期美股盈利明顯增長，加上今年有貿易戰、地緣政治因素，外資有其他股市選擇下，入市港股動機不大。

美股方面，沈家麟指標指市盈率昂貴，但未來兩年美股企業盈利增長仍然強勁，估值雖高但並非不合理。美國住屋成本未能下降，加上特朗普上台推出關稅提高物品通脹，通脹有重燃風險，10年期美債孳息率或挑戰5厘，為美股帶來調整。不過他認為，美國科技巨頭環球商業模式和強大競爭優勢持續向好，人工智能晶片強勁需求帶動半導體產業目前正處於上行周期，看好美股長期向好格局不變，預期今年美股將較去年波動，上半年消化不確定性後，下半年再發力上升。

相關字詞﹕恒指 美股 港股 特朗普

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