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經濟

舊換新落地獲利盤現 恒指三連跌 北水續大舉流入 小米挫逾半成超騰訊跌幅

【明報專訊】騰訊（0700）仍未擺脫美國國防部黑名單的困擾，昨再跌2.7%，連續第6日下跌，累挫近12%，加上人民幣持續弱勢，恒指昨曾瀉逾300點，最終收報19,279點，跌167點，三連跌兼失守100天平均線。成交減至1684億元，北水淨流入近150億元，連續兩日逾百億元淨流入。內地公布新的以舊換新措施，但手機及手機設備股獲利盤湧現，舜宇光學（2382）跌7.58%成跌幅最大藍籌，小米（1810）最多挫逾半成，超越騰訊跌幅。

明報記者

隔晚美股三大指數齊跌，其中納指瀉1.9%兼成交創新高，恒指昨低開56點後一度倒升36點，但受累內地股市向下，恒指跌幅一度擴大至336點。午後A股喘穩，彭博稱市場猜測或有國家隊入市。恒指最終收跌167點或0.9%；國指跌59點或0.84%，收報6990點，科指跌47點或1.1%，收報4307點。北水南下合計淨流入149億元，連續第14日流入，累計流入1051億元，當中繼續主力吸納騰訊，全日獲淨流入85億元；盈富基金（2800）亦錄19.2億元淨流入，美團（3690）、舜宇則分別錄7.8及2.7億元淨流出。

北水連續14日淨流入 力吸騰訊

北水吸納之餘，騰訊亦連日加碼回購，昨收市後披露回購405萬股，涉資約15億元，與周二金額相若，但較平日約170萬股激增逾一倍。騰訊收報369.2元，是去年9月10日後收市新低，美團亦見3個月新低，連同小米及阿里（9988），4股已拖累大市跌106點；網易（9999）逆市升近3%，是表現最佳藍籌。內銀H股獲平保（2318）連環增持，股價普遍逆市靠穩， 工行（1398）升0.6%。

內地公布擴大「兩新」政策規模，擴大家電以舊換新範圍，家電股逆市做好，海信家電（0921）升近8%，美的（0300）、海爾智家（6690）分別升3%和2%；購新補貼不包括單價6000元人民幣以上數碼產品，手機及手機設備股借好消息出貨，舜宇光學、瑞聲（2018）齊跌逾7%，小米跌3.9%，比亞迪電子（0285）跌1.9%；新能源車股個別發展，蔚來（9866）跌逾7%，小鵬（9868）汽車將於2026年量產飛行汽車，逆市升逾2%。

分析：18247點為終極大底

阿仕特朗資產管理董事鄭家華預期，大市短期仍反覆偏軟，現時投資者普遍觀望特朗普上場，待他出招後才作反應，目前傾向持現金為上。第一上海首席策略師葉尚志稱，港股持續尋底，短期仍弱勢，走勢上，恒指前一個浪底19,054點，依然是目前的中短期技術支持位，要看能否守住。去年「9.24」政策市前的18,247點，則可視為今浪的終極大底。

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