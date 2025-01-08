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筲箕灣傲華屆現樓 社區配套成熟

傲華

【明報專訊】踏入2025年，多個新樓盤群起登場，當中較少有全新供應的港島東區，由本地老牌發展商協成行發展的筲箕灣東大街單幢項目傲華，近日已屆現樓，隨即展開銷售。傲華日前已上載修訂版價單，整批50伙折實均呎下調約15%至19,544元，其中包括30伙以優惠價推出，以開放式戶折實入場費335萬元作招徠，料可吸引投資者及上車客留意。

明報記者 江俊洋

攝影 鍾林枝

傲華為協成行繼2014年推出單幢盤遠晴後，在同區第二個住宅項目，全盤提供156伙，涵蓋開放式至3房1套戶型，實用約190至737方呎，包括小量特色單位；其中標準1房及兩房單位共126伙，佔全盤約81%。

全盤156伙 逾八成屬一房兩房

項目屬舊契項目，毋須申請預售樓花；樓盤2023年6月曾以樓花盤登場，推出首批50伙，惟一直未進行銷售。由於項目已屆現樓，發展商早前開放3個全新現樓示範單位，其中18樓E室，屬連裝修1房單位，實用324方呎，大廳開則四正，擁約3.15米高樓層高度，室內佈置靈感沿自法國奢侈品牌，呈現代都市輕奢風格，玄關旁設開放式廚房，備有電磁爐等配套家電，廚櫃以黑色雲石紋枱面佈置，與地面白色箭型雲石地磚，營造強烈視覺對比。

樓層高度3.15米 開則四正

廚房旁邊為客廳，擺放布藝梳化及餐桌，梳化估計可坐3至4個人。設計師特別在房間、大廳之間的牆身打造特色牆身，電視機可旋轉，戶主不論身處客廳及睡房，都能觀賞電視節目。房間可放置一張雙人牀，旁邊再擺放梳妝枱及衣櫃均綽綽有餘；露台面向東大街方向，可遠眺筲箕灣一帶景觀，十分開揚。

另兩個示範單位以交樓狀態展示，分別為18樓F室，屬實用456方呎兩房單位，以及18樓G室、實用221方呎開放式單位。

高層單位可遠眺東區都市景

景觀方面，項目大部分標準單位（即C、D、E及F室）向西北，低層單位料外望東大街、及附近的休憩公園，估計中高層戶享有較開揚景致。至於A、B室向西南，同樣向東大街，惟以對面住宅樓景為主；G、H室向東南，目前外望明華大廈，與鯉魚門公園及度假村的山景。可留意的是，明華大廈正分期進行重建，整個重建料2035年完成，屆時單位景觀或存有變數。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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