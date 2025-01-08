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經濟

香港地產

長實安達臣道項目再被拒批售樓紙

【明報專訊】長實（1113）曾有計劃於今年推出觀塘安達臣道「港人首置上車盤」項目，不過，據地政總署公布，項目繼去年5月後，上月再遭地政總署拒絕申請預售樓花同意書。地政總署昨晚回覆本報查詢時稱，項目兩次被拒預售樓花同意書申請的原因大致相同，並謂發展商仍未取得住宅單位入伙紙，故該申請被認為為時過早而被拒絕。

地政署：發展商仍未取得住宅入伙紙

上述安達臣道項目，提供2926個單位，當中約1000伙將撥作「港人首置上車盤」。據地政總署資料，該項目上月再度被拒絕申請預售樓花同意書，原因為「鑑於地契條款的要求，而發展商未能符合有關條款，該申請被認為為時過早而被拒絕」。

據地政總署回覆本報，指該項目地契條款規定，發展商須在為樓宇取得佔用許可證（俗稱「入伙紙」）後通知政府，然後待政府在已建成的所有住宅樓宇中揀選首置單位後，再就首置單位的售價取得房屋局局長的批准，才可推售首置單位，並須一次過推出項目內所有首置單位發售。若發展商亦有意推售其餘非首置單位，則須在公布首置單位的價單後，才可公布非首置單位的價單。鑑於地契條款的要求，而發展商仍未取得住宅單位入伙紙，該申請被認為為時過早而被拒絕。

事實上，長實去年3月首次為該盤申請預售，惟地政總署5月份拒絕其申請，當時指「鑑於地契條款要求，發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙的日期，以及預售單位的具體時間表，該申請被認為為時過早而被拒絕」。至去年9月長實「捲土重來」、重新入紙申請預售，單位數目維持不變，但預計落成時間，就由首次申請時的2026年9月，延至2026年12月。

去年新申請預售7059伙 11年新低

另方面，據地政總署資料，上月該署只批出一份樓花紙，為房協旗下安達臣安禧街22號資助房屋，項目將提供960伙，預計2027年9月落成。換言之，上月在私樓方面屬「零批出」；期內只有一個新盤新入紙申請預售，為嘉華（0173）西半山醫院道項目，該盤將提供62伙，預計落成日期為2027年2月28日，樓花期約31個月。

值得一提的是，據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，去年新申請預售樓花私人住宅單位最終只有7059伙，較2023年8148伙減少約13.4%，為2013年後的11年新低，即使連同資助出售房屋合計，去年新申請單位亦只有約10,059伙，同為11年新低。該行相信，因貨尾存量持續高企，發展商明顯放慢將旗下樓盤申請預售樓花步伐，導致近2年新申請數字大減。

相關字詞﹕申請被拒 地政總署 安達臣道港人首置項目住宅地 港人首置上車盤 長實

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