黃金海灣‧珀岸開放式戶折實242萬入場

折實入場價及呎價最低單位，為2座5樓H室，實用305方呎開放式間隔，扣除12%及直減6萬元後，折實價242.2萬元、呎價7941元。可留意是，這是區內1個月內，再有新盤單位折實呎價低於8000元，路勁（1098）等發展屯門掃管笏現樓凱和山，上月劈價變相最高六八折重推現樓，有兩房單位折實呎價低見7998元。旭日國際開發部董事總經理李炳餘稱，是次推出大部分為園景單位，暫未推出海景戶，與第1期意嵐開價比較，屬原價加推，稍後加推將有提價空間，期望以親民價讓市民置業。

將設5個付款方法 增150天現金優惠計劃

發展商向買家提供5個付款方法，包括原有120天現金付款計劃、維持最高總折扣12% ，亦新增150天現金優惠付款計劃，選用該付款方法入市的買家，可享2%現金回贈。此外，發展商為今期指定開放式單位提供價值約10萬元家具禮券，若買家不選擇家具禮券，可獲直減6萬元樓價折扣。旭日國際開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，價單包括開放式至3房1套單位，實用304至651方呎，定價由282萬至745.5萬元，呎價9246元至13,682元，扣除最高折扣12%及優惠後，折實價242.2萬至656萬元，折實呎價7941至12,040元。

BEACON PEAK上樓書 周末開示範單位

另內房世茂（0813）發展的九龍半山延坪道新盤BEACON PEAK，昨上載1期樓書，世茂旗下傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，周末將向已預約客戶開放現樓示範單位，並料農曆新年前可錄成交。據項目樓書資料顯示，1期設332伙，實用由712至3165方呎，涵蓋2房至4房戶型，其中第1座所有單位，面積為1930方呎或以上的4房大單位，包括「樓王」、位於1座23樓至25樓B室連天台複式戶，實用3165方呎，4房4套間隔，連229方呎平台、878方呎天台；連同上述單位，項目共設7伙特色戶。