明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

黃金海灣‧珀岸開放式戶折實242萬入場

【明報專訊】除海盈山外，樓花期長約11個月、旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧珀岸，亦於昨日開價，以折實均呎9788元推出首批128伙，較同系第1期去年6月推出時，首推折實均呎9988元略低約2%，實用305方呎開放式戶折實242.2萬元入場。項目今日起收票，料下周首輪銷售。

折實入場價及呎價最低單位，為2座5樓H室，實用305方呎開放式間隔，扣除12%及直減6萬元後，折實價242.2萬元、呎價7941元。可留意是，這是區內1個月內，再有新盤單位折實呎價低於8000元，路勁（1098）等發展屯門掃管笏現樓凱和山，上月劈價變相最高六八折重推現樓，有兩房單位折實呎價低見7998元。旭日國際開發部董事總經理李炳餘稱，是次推出大部分為園景單位，暫未推出海景戶，與第1期意嵐開價比較，屬原價加推，稍後加推將有提價空間，期望以親民價讓市民置業。

將設5個付款方法 增150天現金優惠計劃

發展商向買家提供5個付款方法，包括原有120天現金付款計劃、維持最高總折扣12% ，亦新增150天現金優惠付款計劃，選用該付款方法入市的買家，可享2%現金回贈。此外，發展商為今期指定開放式單位提供價值約10萬元家具禮券，若買家不選擇家具禮券，可獲直減6萬元樓價折扣。旭日國際開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，價單包括開放式至3房1套單位，實用304至651方呎，定價由282萬至745.5萬元，呎價9246元至13,682元，扣除最高折扣12%及優惠後，折實價242.2萬至656萬元，折實呎價7941至12,040元。

BEACON PEAK上樓書 周末開示範單位

另內房世茂（0813）發展的九龍半山延坪道新盤BEACON PEAK，昨上載1期樓書，世茂旗下傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，周末將向已預約客戶開放現樓示範單位，並料農曆新年前可錄成交。據項目樓書資料顯示，1期設332伙，實用由712至3165方呎，涵蓋2房至4房戶型，其中第1座所有單位，面積為1930方呎或以上的4房大單位，包括「樓王」、位於1座23樓至25樓B室連天台複式戶，實用3165方呎，4房4套間隔，連229方呎平台、878方呎天台；連同上述單位，項目共設7伙特色戶。

相關字詞﹕BEACON PEAK 黃金海灣‧珀岸 新盤

上 / 下一篇新聞

美新增中國軍企名單 騰訊商湯上榜 中資科技股捱沽 140億北水低吸騰訊仍挫7%
美新增中國軍企名單 騰訊商湯上榜 中資科技股捱沽 140億北水低吸騰訊仍挫7%
主營遊戲社交媒體業務 騰訊爭法院除名勝算高
主營遊戲社交媒體業務 騰訊爭法院除名勝算高
匯豐料美今年減息兩次 港未必跟足
匯豐料美今年減息兩次 港未必跟足
亞洲金融論壇下周舉行 許正宇：展示港新動能新優勢
亞洲金融論壇下周舉行 許正宇：展示港新動能新優勢
優化CIES 申請人淨資產年期減至半年
優化CIES 申請人淨資產年期減至半年
布魯可孖展超購逾6000倍 涉資8786億 港交所確認FINI短暫出現技術問題
布魯可孖展超購逾6000倍 涉資8786億 港交所確認FINI短暫出現技術問題
林建岳：倘擴稅基削競爭力 港府首要穩樓市
林建岳：倘擴稅基削競爭力 港府首要穩樓市
中國上月黃金儲備7329萬盎司 連續兩月增持
中國上月黃金儲備7329萬盎司 連續兩月增持
渣打料人行今年更快更大幅度減息
渣打料人行今年更快更大幅度減息
平保增持農行H股至5.03%
平保增持農行H股至5.03%
Nvidia發布新產品 股價創高後跌5％ 超級個人電腦用AI模型 毋須連結數據中心
Nvidia發布新產品 股價創高後跌5％ 超級個人電腦用AI模型 毋須連結數據中心
歐元區通脹升至5個月高 減息預期降溫
歐元區通脹升至5個月高 減息預期降溫
美去年破產企業見14年新高
美去年破產企業見14年新高
張兆聰：恒指不宜失守20周線
張兆聰：恒指不宜失守20周線
港元定存3個月年息見5厘
港元定存3個月年息見5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：季節因素 港元走强
姜靜：季節因素 港元走强
技術取勝：騰訊反彈料407元阻力大
技術取勝：騰訊反彈料407元阻力大
劉強東向老師豪派10萬元利市
劉強東向老師豪派10萬元利市
劉思明：個別行業受青睞 科技器材家電仍強勢
劉思明：個別行業受青睞 科技器材家電仍強勢
周顯：香港最大作用是走資
周顯：香港最大作用是走資
湯文亮：工展會旺丁旺財
湯文亮：工展會旺丁旺財
海盈山現樓首推65伙 折實均呎2.2萬 較年半前樓花首批低逾兩成 兩房折實950萬入場
海盈山現樓首推65伙 折實均呎2.2萬 較年半前樓花首批低逾兩成 兩房折實950萬入場
長實安達臣道項目再被拒批售樓紙
長實安達臣道項目再被拒批售樓紙
退休客378萬一筆過購嘉湖兩房戶
退休客378萬一筆過購嘉湖兩房戶
鄧成波家族放售旭逸酒店．荃灣 估值逾5億
鄧成波家族放售旭逸酒店．荃灣 估值逾5億
筲箕灣傲華屆現樓 社區配套成熟
筲箕灣傲華屆現樓 社區配套成熟
東大街為全港知名「食街」
東大街為全港知名「食街」
基金特區：道富：美經濟「軟着陸」 看好工業金融股 減稅減息推動 今年美企盈利增長料達15%
基金特區：道富：美經濟「軟着陸」 看好工業金融股 減稅減息推動 今年美企盈利增長料達15%