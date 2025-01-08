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經濟

香港地產

海盈山現樓首推65伙 折實均呎2.2萬 較年半前樓花首批低逾兩成 兩房折實950萬入場

【明報專訊】正研究以發債或出售旗下資產以應對新鐵路開支的港鐵（0066），連續兩日就旗下鐵路物業開價，繼與會德豐合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS前晚約10時公布首張價單後，與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，昨首度以現樓形式推出65伙全新價單，折實均呎近2.2萬元，較一年半前首推折實均呎約2.8萬元低逾兩成，並貼近另一期數、去年開售的長實（1113）Blue Coast系列首批折實均呎約2.1萬至2.2萬元水平。最新價單提高折扣率及增設回贈予買家，兩房折實約950萬元入場，今日起收票，料新春前進行銷售。

明報記者 江俊洋

相對已推出的第1、2號價單，最新價單所推的單位，同樣有不少位於15樓或以上（最低層為5樓），惟坐向、景觀集中向西南望晉環樓景，以及向西北望港島南岸內園景，小部分單位位於極高層，有機會享山景，而首兩張價單所推出向東南單位，是次卻未有推出。 嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，上述價單內的65伙均未曾推出，不論單位樓層和景觀等，與已推出單位有不同，故難作比較。

較原有折扣多4個百分點 今起收票

新價單提供兩項付款方法，包括提供最高總折扣22%的靈活付款計劃，較原有18%折扣多出4個百分點，若買家簽署臨約後60日內上會，可獲0.5%現金回贈。價單涵蓋49伙兩房、16伙3房1套單位，實用486至661方呎，定價1224.6萬至2434.9萬元，呎價24,953至36,837元，扣除最高折扣22%及0.5%現金回贈後，折實價約950.41萬至1889.73萬元，折實呎價19,366至28,589元；其中13伙兩房戶的折實價低於1000萬元。

2023年7月樓花推 至今累沽58伙

折實入場單位為2B座6樓E室，實用488方呎兩房間隔，售價1224.6萬元、呎價25,094元，扣除所有折扣及優惠後，折實價950.41萬元、呎價19,476元。至於折實呎價最低單位，則為2A座26樓G室，實用509方呎兩房間隔，售價1270.1萬元，呎價24,953元，扣除所有折扣及優惠後，折實價985.73萬元、呎價19,366元。

海盈山為黃竹坑站港島南岸第4A期項目，翻查資料，港島南岸第4期2019年10月獲批發展權，當時補地價金額達67.58億元，以可建樓面總面積約63.83萬方呎計，每方呎樓面補價10,587元，為整個港島南岸所有項目最貴。樓盤2023年7月以樓花形式開售，至今售出58伙，套現約12億元，而涉368伙的4B期尚未推出。

相關字詞﹕新盤 海盈山 港鐵 港島南岸

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