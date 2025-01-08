劉強東向老師豪派10萬元利市

向家鄉村民送禮物 人人有份

劉強東喺拜年信中承諾，「為村中每名60歲以上的長者發放1萬元現金紅包」。小琴又見到「大強子」隨信附上禮單列表，包括衣服鞋子、零食酒水、手機電器、糧油米麵等多款年貨，飲食穿戴置辦齊全，光明村1500戶村民更是人人有份。劉強東喺信中指出，希望鄉親們「吃得開心、穿得暖心、用得舒心，新年事事順心」。

內媒新浪財經指出，年貨噚日中午已經全部運抵劉強東在光明村老家舊址，並佈置好場地。許多村民喺門前等待或進入劉強東家中參觀，更有村民自發組織放煙花慶祝。由於劉強東贈送年貨數量太多，甚至要開三輪車去拖。在內地多個互動直播間，更有大量網友紛紛留言表達羨慕，直言「支持強哥」、「東哥太大方了」。小琴翻查資料發現，其實今次唔係劉強東首次回饋鄉親。喺2015年春節，劉強東同妻子章澤天向全村650多名60歲以上長者發放每人1萬元春節利市。2018年春節，劉強東亦為村民送上包含生活用品嘅春節大禮包。

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[小琴密語]