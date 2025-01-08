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經濟
2025年1月8日星期三
股市最前線
美新增中國軍企名單 騰訊商湯上榜 中資科技股捱沽 140億北水低吸騰訊仍挫7%
主營遊戲社交媒體業務 騰訊爭法院除名勝算高
匯豐料美今年減息兩次 港未必跟足
亞洲金融論壇下周舉行 許正宇：展示港新動能新優勢
優化CIES 申請人淨資產年期減至半年
布魯可孖展超購逾6000倍 涉資8786億 港交所確認FINI短暫出現技術問題
林建岳：倘擴稅基削競爭力 港府首要穩樓市
中國上月黃金儲備7329萬盎司 連續兩月增持
渣打料人行今年更快更大幅度減息
平保增持農行H股至5.03%
Nvidia發布新產品 股價創高後跌5％ 超級個人電腦用AI模型 毋須連結數據中心
歐元區通脹升至5個月高 減息預期降溫
美去年破產企業見14年新高
張兆聰：恒指不宜失守20周線
港元定存3個月年息見5厘
美元定存高息精選
姜靜：季節因素 港元走强
技術取勝：騰訊反彈料407元阻力大
劉強東向老師豪派10萬元利市
劉思明：個別行業受青睞 科技器材家電仍強勢
周顯：香港最大作用是走資
湯文亮：工展會旺丁旺財
海盈山現樓首推65伙 折實均呎2.2萬 較年半前樓花首批低逾兩成 兩房折實950萬入場
黃金海灣‧珀岸開放式戶折實242萬入場
長實安達臣道項目再被拒批售樓紙
退休客378萬一筆過購嘉湖兩房戶
鄧成波家族放售旭逸酒店．荃灣 估值逾5億
筲箕灣傲華屆現樓 社區配套成熟
東大街為全港知名「食街」
基金特區：道富：美經濟「軟着陸」 看好工業金融股 減稅減息推動 今年美企盈利增長料達15%
港元定存3個月年息見5厘
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【明報專訊】港元定存有銀行優惠，推出3個月定存，息率達5厘，是近月少見之高息。
（請看附圖）
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美新增中國軍企名單 騰訊商湯上榜 中資科技股捱沽 140億北水低吸騰訊仍挫7%
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