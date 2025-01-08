姜靜：季節因素 港元走强

聖誕節和新年假期交投減少，加上受年尾結算影響，港元流動性大幅收緊，同時由於銀行結餘目前維持在較低水平（450億元），前端港元拆息大幅抽高；港美元息差轉為正值，推動港元兌美元走强至3年多高位，跨年後各個期限的港元拆息明顯回落，港元兌美元有所回軟。

春節前密集派息集資 料推升拆息港匯

本周，隨着農曆新年臨近，對港元流動性需求有所回升，加上密集的派息和集資活動，再度推高拆息和港匯。首先，今年為響應中國證監會和國資委的要求，在港上市的中資企業紛紛提高分紅頻率和金額，據統計今年第一季中資企業的派息大致在130億美元水平（約為銀行總結餘的1.2倍），為當季的紀錄高位。其次，港股近兩周有多隻新股掛牌，預期最多集資逾60億元。另外，香港機管局亦計劃發債集資220港元。

展望未來，預計這種流動性緊張的情况將在未來幾周持續，前端港元拆息有空間繼續走高，由於資金需求限制在短期，大機率對後端的利率曲線影響有限。

匯價方面，料港元繼續偏強整固，阻力位在7.7560/90。農曆新年過後，隨着季節因素減退和派息活動結束，料流動性偏緊情况將改善，港元拆息將全面回落，港元兌美元亦會重回7.7700至7.7900區間。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]