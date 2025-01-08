平保增持農行H股至5.03%

【明報專訊】據港交所披露，農業銀行（1288）在上周五（3日），獲中國平安（2318）旗下的平安資產管理，於場內買入1652萬股H股，以每股平均價4.2257元計算，涉資6981萬元。增持後平保持有農行H股15.46億股，佔農行已發行H股比例由4.97%增至5.03%而需作出披露。除農行外，近月平保亦增持建設銀行（0939）、工商銀行（1398）和郵儲銀行（1658）H股至需披露水平，平安資產管理回覆本報查詢時表示，相關投資屬於財務性投資，是險資權益投資組合的常規操作。