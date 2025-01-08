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經濟

渣打料人行今年更快更大幅度減息

【明報專訊】去年底中共中央政治局會議自2011年以來，首度將貨幣政策立場更改為「適度寬鬆」，渣打發表報告，認為內地面對房地產受壓和美國潛在上調關稅，帶來更重大的通縮壓力，預期人民銀行今年會更快和更大幅度減息。該行預期政策利率7天期逆回購利率在2025年下調0.4厘至0.6厘，多於去年的0.3厘，至今年底降至0.9厘至1.1厘，每季至少減息0.1厘，而2026年則再降0.3厘。

渣打預期，今年內地通縮會較去年嚴重，若平均連續通脹率保持在去年水平，估計全年居民消費價格指數（CPI）大部分時間會低於按年0.5%增幅， 工業品出廠價格指數（PPI）或按年下跌6.5%，見2009年最低水平。美國新政府上台，或上調對華進口貨品關稅，渣打據歷史經驗，遭實施不利貿易條件後，兩年內PPI或會被拖累下降5個至6個百分點。

中間價偏強 離岸人幣升

由於通縮壓力持續，渣打認為人行需要更大膽地減息，截至去年9月內地實際利率，即10年期國債孳息率減GDP平減指數為2.99%，遠高於過去18年的歷史平均的0.42%。以對上一次採取「適度寬鬆」的貨幣政策立場經驗，人行2008年下半年將1年期基準貸款利率降2.16厘至5.41厘，帶動全年新增人民幣貸款達4.9萬億元，高於當局4萬億元目標，至2009年更增逾倍至9萬億元。

人行昨日繼續加強支持人民幣匯率，中間價定於7.1879，較周一輕微下調3點子（1元等於1萬點子），較市場測算大幅偏強1318點子，將在岸人民幣下限定於7.3317。外電指中資大行在離岸市場融出人民幣意願不高，抽緊離岸人民幣流動性，加上美元繼續回落，離岸人民幣截至晚上10時報7.3358，升103點子，在岸價跌37點子報7.326。

相關字詞﹕通縮 7天期逆回購 適度寬鬆 人民幣貸款 渣打 人民銀行 人民幣

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