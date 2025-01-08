中國上月黃金儲備7329萬盎司 連續兩月增持

最新去年12月數據顯示，人行擁有7329萬盎司黃金儲備，若按截至昨晚8時左右現貨黃金每盎司2649美元計，人行擁有價值約1941億美元的黃金儲備，佔去年12月外匯儲備資產總值約34555.6萬億美元的5.6%。

現貨黃金去年曾破頂 全年升27%

受美國減息、地緣政治升溫及避險需求增加，以及世界各地央行增持等利好黃金因素，令現貨黃金於去年曾升至每盎司2790美元的歷史高位，全年升27%。

不過，受到美國憂慮通脹再度上升之下，美聯儲亦自去年12月「鷹派減息」，表示對於今年考慮進一步減息時，將會變得更為謹慎的影響，金價亦自去年11月初見頂後，稍為回落。

高盛此前表示，預計今年整年的美國減息幅度，會由先前的100點子，降低至75點子，但仍較市場普遍預期更「偏鴿」，因高盛認為現時潛在通脹正在下降，而高盛經濟學家亦對「特朗普2.0」政策改變會令利率上升的推斷表示存疑，但仍預計今年年底現貨金價不會破3000美元關口，其預測需延至2026年中有望實現。

高盛分析師表示，對黃金的投機需求減少與央行增持互相抵消，令金價於過去幾個月處於上落格局，料各地央行對黃金的胃納，將為未來推升金價的主要因素。