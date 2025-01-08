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經濟

布魯可孖展超購逾6000倍 涉資8786億 港交所確認FINI短暫出現技術問題

【明報專訊】認購氣氛持續火爆的內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）昨日中午截飛，據統計主要券商錄得IPO孖展超購逾6000倍，涉資超過8700億元，孖展超購倍數及孖展申購額齊齊打入港股歷史首三名（見表）。市場消息透露，疑由於認購反應太熱烈，有券商於臨近中午截止認購，當提交認購申請時，港交所（0388）新股結算平台FINI曾短暫出現技術問題。

明報記者 邱潤青

港交所發言人確認FINI於昨日曾出現技術問題，並影響一宗正在進行的新股申請。該所並確認有關情况與系統容量無關，並會繼續調查事件；而其他進行中的新股認購亦不受影響。

據券商平台統計，布魯可共錄得8786.54億元孖展額，其中以富途證券借出5139.5億元為最多，輝立亦借出2170億元。以該涉資額計，已超過2021年上市、凍資額8440.6億元的諾輝健康 （6606），位列史上「凍資王」第三名。不過，現行FINI平台下，公開招股認購金額毋須過數，不涉凍資。

恒瑞醫藥邁威生物申H股上市

此外，繼續有A股大型企業加快來港發行H股步伐。內地藥企恒瑞醫藥（滬：600276）及邁威生物（滬：688062）於本周一同日向港交所遞交上市申請。恒瑞醫藥最新市值逾2809.31億元人民幣（約2980億港元），為內地藥業股龍頭之一。彭博社早在上年10月底指，恒瑞計劃於2025年內在港IPO，目標集資至少20億美元（約156億港元）。

據初步招股資料，恒瑞專注於腫瘤、代謝和心血管疾病及多種尚未滿足的醫療需求，擁有17款創新藥及逾90款在研創新藥，大摩、花旗及華泰國際擔任聯席保薦人。去年首9個月，恒瑞收入201.89億元（人民幣，下同），按年增加18.64%。期內利潤46.16億元，按年增加33.7%。

邁威生物專注於免疫、眼科、骨科等腫瘤和年齡相關疾病領域，目前擁有逾10個藥物資產。去年首10個月，邁威收入1.6億元，按年增56.96%，虧損按年擴大18.46%至8.64億元。

蜜雪冰城通過境外上市備案

另日前再向港交所遞表申請來港上市的茶飲股蜜雪冰城，火速通過中證監境外上市備案。至於今日掛牌上市的內地生物醫療科技公司腦動極光（6681）昨日暗盤變動不大，報價3.21元至3.25元，介乎跌0.31%至升0.93%。

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