主營遊戲社交媒體業務 騰訊爭法院除名勝算高

小米2021年進名單4個月後除名

美國國防部自2021年4月15日起，按例根據最新資訊識別在美國直接或間接活動的中國軍工企業，並按年向國會兩院呈交更新的年報及名單，並每年公布。同時容許被列入「中國軍工名單」的企業提交支持移除名單的理據。美國國防部在新一輪更新名單，將騰訊、商湯（0020）及寧德時代（深：300750）列入「中國軍工名單」，隨即遭三家企業強烈反彈。騰訊更表明「公司並非中國軍工企業」，直指當局做法錯誤，並打算啟動複議程序尋求糾正錯誤，以及與美國國防部討論解決有關誤解，亦在必要時採取訴訟。

花旗報告表示，在美國國防部更新名單時，包括禾賽科技及IDG Capital Partners便曾在去年名單上，同年獲撤出名單。美國國防部最新公布名單，亦將6家中資企業如中國鐵道建築集團等移出名單。晨星分析直言，由於騰訊主要從事遊戲及社交媒體，料有望成功除去中國軍工企業之名。花旗稱，被美國國防部列入名單難免觸發市場恐慌反應，影響股價表現，但是這無礙騰訊的增長前景，重申對該股的買入評級，並稱拋售後增加購買該股的機會。

騰訊一入名單，股價即時受壓。北水即時大舉淨買入護盤之餘，公司昨亦加碼回購393萬股，較周一大增1.29倍，回購額高達15億元。但由於騰訊將於3月19日公布全年業績，並將自1月中進入兩個月禁買賣期，回購行動只能延續至下周五（17日）。若其未按港交所（0388）去年6月更新指引信要求的框架準則申請自動回購計劃，在缺乏回購買盤支持下，恐令股價加添不明朗因素。