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經濟

美新增中國軍企名單 騰訊商湯上榜 中資科技股捱沽 140億北水低吸騰訊仍挫7%

【明報專訊】騰訊控股（0700）、商湯（0020）及A股股王寧德時代（深：300750）等逾百家企業，遭美國國防部列入中國軍工企業名單，觸動投資者對中資科技股神經。騰訊股價昨跟隨隔晚ADR跌勢最多下挫8%，拖累處近上市高位的小米（1810）獲利盤湧現，最多更急瀉近一成。ATMXJ全線向下，拖低恒指最多跌逾430點，收市跌240點，報19,447點，見逾1個月低。成交急增至逾2000億元，創近1個月新高；北水淨流入亦急增1.5倍至近130億元，並力吸騰訊。

恒生指數昨晨低開186點，早段跌幅曾收窄至19點，之後沽壓加劇，最多跌435點，低見19,252點，其後A股走強，港股跌幅亦收窄，收報19,447點，是去年11月29日後收市新低。港股連跌兩日，累計跌312點。國指跌1.2%，收報7049點；科指最多跌2.7%，收市挫0.9%報4354點。

騰訊小米表現最差藍籌 推跌恒指175點

騰訊和小米成為昨日跌市「元兇」，兩股合共推低恒指175點，騰訊最多跌8%，是2024年10月8日後最大跌幅，收市仍瀉7.3%，收379.6元，為去年9月16日後超過三個半月收市低位（見圖），並連跌第五日，共挫9.4%。小米曾跌最多9.8%，收市挫5.9%，兩者包辦全日表現最差藍籌。

騰訊股價急挫下，全日成交居首達547.6億元，推動大市全日成交增69%至2057億元，是去年12月10日後最多。北水流入亦增加1.5倍至129億元，為去年12月19日後最多。北水主力吸騰訊，金額高達140億元。淨賣出最多的是盈富基金（2800），金額達32.2億元。

騰訊斥15億回購 較平日多逾倍

騰訊收市後公布，回購加碼至393萬股，較平日約170萬股大增逾1倍，每股成交價介乎376.8元至392.4元，涉資約15億元。此外，股權披露顯示，騰訊南非股東Naspers旗下Prosus 於1月6日減持騰訊36.7萬股，均價約409.73元，涉資約1.5億元，持股量由24.01%降至23.99%。

其他重磅科網股亦受壓，美團（3690）、阿里巴巴（9988）及京東（9618）跌0.5%至1.3%。商湯收報1.33元，無升跌。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）推出新產品，晶片股逆市上升，中芯國際（0981）及ASMPT（0522）升半成，前者為表現最好藍籌；華虹半導體（1347）升近3%，收報20.75元。

分析：後市短期料受壓

獨立股評人郭思治表示，大市基本因素本身已不是太好，加上美國國防部突然將「股王」騰訊列入中國軍工企業名單，市場避險情緒高漲，直言如騰訊反覆波動，大市亦「無運行」；加上騰訊急跌亦會拖累阿里巴巴與美團等科網股，三者佔恒指成分股比重大，預料後市短期受壓，就算急跌後有技術反彈，其後都是偏軟，恒指或下試萬九點，故宜採保守策略。

明報記者

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