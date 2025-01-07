明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

廖偉麟放售企廣3期全層 叫逾億元 低購入價24%

【明報專訊】市場上先後有資深投資者蝕讓放售工商物業，其中正八集團主席廖偉麟持有的九龍灣企業廣場3期28樓全層，最新放售價1.09億元，除較1年半前叫價大跌近四成外，更較2021年疫情期間購入價低24%。

上述企業廣場3期28樓，面積約1.61萬方呎，最新以1.09億元放售，呎價約6800元。資料顯示，廖偉麟2021年9月疫情期間以約1.43億元購入，呎價約8882元，當年他回覆傳媒查詢時指出，預計通關後商業物業將會出現反彈，又稱看好寫字樓租售價最多可由低位反彈三成。不過，現時物業最新放售價較3年多前購入價低3400萬元或24%。另資料顯示，物業2023年7月曾推出放售，當年叫價約1.8億元，即最新叫價計較1年半前低7100萬元或39%。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，九龍東商業地產市場最近數月有多宗大額寫字樓成交，反映市場資金充裕，若區內的同類優質物業價錢合理，必定能吸引實力用家入市投資或自用。

德己立街26號全幢1.2億放售

此外，中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，位處中環蘭桂坊與德己立街交界的中環德己立街26號全幢，佔地約738方呎，現為樓高6層的傳統唐樓，包括地下商舖、閣樓儲物室及1樓至5樓寫字樓用途，總樓面約4492方呎，現推出市場放售，意向價約1.2億元，以現有樓面計，呎價約2.67萬元。

九龍城舖位3550萬元易手 呎價1.36萬

工商物業成交方面，由捷和或相關人士興建的九龍城龍崗道17號御崗軒，位於地下及1樓舖位，新近以3550萬元售出，物業地舖及1樓各涉約1300方呎，即合共約2600方呎，呎價約1.36萬元，物業現由火鍋店租用。

相關字詞﹕德己立街26號 蝕讓放售 企業廣場3期 正八集團 廖偉麟

上 / 下一篇新聞

在岸人幣續見16月低 跌至波幅下限 中資行被指掃人幣 官媒：人行堅決穩匯率
在岸人幣續見16月低 跌至波幅下限 中資行被指掃人幣 官媒：人行堅決穩匯率
離岸人幣隔夜拆息 升至10厘創3年高
離岸人幣隔夜拆息 升至10厘創3年高
高盛：去年從A股學十大教訓 勿對抗人行
高盛：去年從A股學十大教訓 勿對抗人行
關稅陰霾降溫 港股夜期曾升400點破2萬
關稅陰霾降溫 港股夜期曾升400點破2萬
經緯大股東配股 引入錢峰雷等
經緯大股東配股 引入錢峰雷等
上月財新服務業PMI見7個月高 需求主要靠內需推動 新出口訂單陷收縮區間
上月財新服務業PMI見7個月高 需求主要靠內需推動 新出口訂單陷收縮區間
港PMI上月降至51.1 連續兩月回落
港PMI上月降至51.1 連續兩月回落
美團：二三線城市精緻餐飲店增
美團：二三線城市精緻餐飲店增
再有股東承諾禁售 優必選升逾一成
再有股東承諾禁售 優必選升逾一成
美媒指特朗普關稅縮水 美匯挫 或收窄至針對關鍵商品 特朗普其後否認
美媒指特朗普關稅縮水 美匯挫 或收窄至針對關鍵商品 特朗普其後否認
騰訊遭美列軍事公司 股價外圍曾跌7%
騰訊遭美列軍事公司 股價外圍曾跌7%
日鐵美鋼提訴訟 促裁拜登禁令無效
日鐵美鋼提訴訟 促裁拜登禁令無效
張兆聰：微創機器人走勢不錯可一試
張兆聰：微創機器人走勢不錯可一試
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：長飛光纖光纜上望14元
黃雯怡：長飛光纖光纜上望14元
龐寶林：「數碼黃金」比特幣不能超越傳統黃金
龐寶林：「數碼黃金」比特幣不能超越傳統黃金
何民傑：政府規管網上賭博可助開源
何民傑：政府規管網上賭博可助開源
台灣換電摩托車先驅Gogoro跌下神壇 面臨納斯達克退市
台灣換電摩托車先驅Gogoro跌下神壇 面臨納斯達克退市
技術取勝：港鐵或下試25元
技術取勝：港鐵或下試25元
減持不及騰訊回購 大股東持股比例反增
減持不及騰訊回購 大股東持股比例反增
劉思明：港股整體疲軟 強勢新意網近日調整可吸
劉思明：港股整體疲軟 強勢新意網近日調整可吸
周顯：國運差 人民也運滯
周顯：國運差 人民也運滯
湯文亮：現在做生意有樓是負累
湯文亮：現在做生意有樓是負累
GRAND SEASONS首批折實均呎1.48萬 SEASONS系列中最高價 一房452萬起
GRAND SEASONS首批折實均呎1.48萬 SEASONS系列中最高價 一房452萬起
皇都擬提早推24伙招標 最快本周公布
皇都擬提早推24伙招標 最快本周公布
專才家庭客775萬購黃埔無𨋢到3房戶
專才家庭客775萬購黃埔無𨋢到3房戶
內地專才6.7萬破頂價租壹號雲頂5房
內地專才6.7萬破頂價租壹號雲頂5房