廖偉麟放售企廣3期全層 叫逾億元 低購入價24%

上述企業廣場3期28樓，面積約1.61萬方呎，最新以1.09億元放售，呎價約6800元。資料顯示，廖偉麟2021年9月疫情期間以約1.43億元購入，呎價約8882元，當年他回覆傳媒查詢時指出，預計通關後商業物業將會出現反彈，又稱看好寫字樓租售價最多可由低位反彈三成。不過，現時物業最新放售價較3年多前購入價低3400萬元或24%。另資料顯示，物業2023年7月曾推出放售，當年叫價約1.8億元，即最新叫價計較1年半前低7100萬元或39%。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，九龍東商業地產市場最近數月有多宗大額寫字樓成交，反映市場資金充裕，若區內的同類優質物業價錢合理，必定能吸引實力用家入市投資或自用。

德己立街26號全幢1.2億放售

此外，中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，位處中環蘭桂坊與德己立街交界的中環德己立街26號全幢，佔地約738方呎，現為樓高6層的傳統唐樓，包括地下商舖、閣樓儲物室及1樓至5樓寫字樓用途，總樓面約4492方呎，現推出市場放售，意向價約1.2億元，以現有樓面計，呎價約2.67萬元。

九龍城舖位3550萬元易手 呎價1.36萬

工商物業成交方面，由捷和或相關人士興建的九龍城龍崗道17號御崗軒，位於地下及1樓舖位，新近以3550萬元售出，物業地舖及1樓各涉約1300方呎，即合共約2600方呎，呎價約1.36萬元，物業現由火鍋店租用。