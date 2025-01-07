皇都擬提早推24伙招標 最快本周公布

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，項目已開放示範單位予VIP預約參觀，上周末兩日預約參觀限額均滿額，高峰期參觀人次更較原定預約額多3倍，因此決定提早推盤步伐，惟她未透露每日預約參觀限額，但指參觀客人中包括本地資深物業投資者及內地客等。

海盈山最快今日加推

至於老牌發展商協成行發展的筲箕灣新盤傲華，明日以先到先得形式首輪發售47伙，為今年首個開售的港島新盤。協成行物業銷售主管張詩敏表示，項目至今錄逾1000組準買家參觀現樓示範單位，又指首輪銷售後考慮推出兩房戶招標，意向價參考同區同類單位，而特色單位則要較後時間推出。

另一個港島新盤、嘉里（0683）及港鐵（0066）等發展的黃竹坑港島南岸海盈山，已屆現樓，上周正式對外開放現樓示範單位後，據了解最快今日宣布加推單位，主要為兩、三房單位。發展商曾表示，項目計劃農曆新年前展開新一輪銷售。樓盤分兩期發展，其中4A期海盈山有432伙，2023年7月開售迄今售出58伙，套現約12億元。

黃金海灣‧珀岸最快今開價

此外，樓花期長約10個月、旭日國際旗下屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，上周六起對外開放設於尖東的示範單位後，最快今日公布首張價單，發展商早前稱，首推單位將不少於127伙。