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2025年1月7日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
在岸人幣續見16月低 跌至波幅下限 中資行被指掃人幣 官媒：人行堅決穩匯率
離岸人幣隔夜拆息 升至10厘創3年高
高盛：去年從A股學十大教訓 勿對抗人行
關稅陰霾降溫 港股夜期曾升400點破2萬
經緯大股東配股 引入錢峰雷等
上月財新服務業PMI見7個月高 需求主要靠內需推動 新出口訂單陷收縮區間
港PMI上月降至51.1 連續兩月回落
美團：二三線城市精緻餐飲店增
再有股東承諾禁售 優必選升逾一成
美媒指特朗普關稅縮水 美匯挫 或收窄至針對關鍵商品 特朗普其後否認
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日鐵美鋼提訴訟 促裁拜登禁令無效
張兆聰：微創機器人走勢不錯可一試
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：長飛光纖光纜上望14元
龐寶林：「數碼黃金」比特幣不能超越傳統黃金
何民傑：政府規管網上賭博可助開源
台灣換電摩托車先驅Gogoro跌下神壇 面臨納斯達克退市
技術取勝：港鐵或下試25元
減持不及騰訊回購 大股東持股比例反增
劉思明：港股整體疲軟 強勢新意網近日調整可吸
周顯：國運差 人民也運滯
湯文亮：現在做生意有樓是負累
GRAND SEASONS首批折實均呎1.48萬 SEASONS系列中最高價 一房452萬起
皇都擬提早推24伙招標 最快本周公布
專才家庭客775萬購黃埔無𨋢到3房戶
內地專才6.7萬破頂價租壹號雲頂5房
廖偉麟放售企廣3期全層 叫逾億元 低購入價24%
劉思明：港股整體疲軟 強勢新意網近日調整可吸
【明報專訊】港股整體呈現疲軟，成交萎縮，資金持觀望態度。去年下半年強勢的新意網（1686）出現調整，值得留意。
相關字詞﹕
數據尋寶
財經專欄
劉思明
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