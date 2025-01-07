黃雯怡：長飛光纖光纜上望14元

內地政府積極發展低空經濟，有望帶動5G及數據基礎設施的投入。國家發展改革委、國家數據局、工業和信息化部3部門近期聯合對外發布《國家數據基礎設施建設指引》，指引提到，將推動傳統網絡設施優化升級，有序推進5G網絡向5G-A升級演進，同時全面推進6G網絡技術研發創新。相關需求的釋放將帶動運營商開啟新一輪光纜招投標，單價及年均使用量或改善。

長飛光纖光纜（6869）此前公布業績，3季度收入同比增長7.5%至33.64億元（人民幣，下同），扣非歸母淨利潤1.88億元，同比增長28%。公司營業收入連續兩個季度環比增長，扣非淨利潤連續3個季度環比增長，已從此前的低谷恢復。根據CRU數據，全球光纜需求今年有望復蘇，年增長率預期6.2%，主要來自於美國市場的反彈及中國市場的企穩。長飛光纖作為行業龍頭，有望受惠市場環境改善，當前估值仍有回升空間，建議12港元買入，上望14港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]