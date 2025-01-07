騰訊遭美列軍事公司 股價外圍曾跌7%

全球最大石油出口國沙特阿拉伯將在下月提高對亞洲市場的石油價格，是3個月來首次，反映油組與盟友（OPEC+）推遲增產計劃後，沙特窺見其最大市場的供應有收緊的迹象。北半球近期寒冷天氣加劇，令原油需求有望上升。加上中國的財政刺激措施可能提振需求，國際油價午夜前升逾1%。布蘭特期油升穿每桶77美元，紐約期油逼近每桶75美元。

沙特擬加油價 紐油撲75美元

SEB分析師Bjarne Schieldrop表示，歐洲西北部和美國天氣較正常寒冷、天然氣價格上漲，以及煉油利潤率上升，都為布蘭特原油價格帶來支持。此外，歐美可能針對伊朗和俄羅斯的石油出口實施更嚴厲的制裁，可能導致供應進一步收緊。

美國12月服務業PMI終值為56.8，由58.5的初值顯著向下修訂，不過仍然是2022年3月以來最高的終值。美國12月綜合PMI終值為55.4，較11月的54.9進一步上升，是2022年4月以來最大的升幅。服務業改善，抵消了製造業收縮對經濟的拖累，預示美國GDP繼第三季按季折合成年率增長3.1%後，第四季將繼續強勁擴張。

此外，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）自12月中以來，一個月內三度增持網絡公司VeriSign（美：VRSN）的股票。巴郡目前持有VerSign約14%股票，總值約27億美元。受巴郡頻頻增持的消息刺激，該股昨早段升3%，創52周高位。

儘管波音（美：BA）飛機事故頻生，巴克萊預期波音的生產和交付量將在2025年呈持續增長的動力，將波音股票評級由「持有」上調至「增持」，目標價由190美元上調至210美元。

（綜合報道）

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