美媒指特朗普關稅縮水 美匯挫 或收窄至針對關鍵商品 特朗普其後否認

特朗普在大選期間威脅要對所有美國進口商品徵收高達10%或20%的「普遍關稅」。許多經濟學家警告，全面關稅可能會導致物價上升。消息指出，距離特朗普就職前兩周，他的助手仍在討論對各國商品徵收進口關稅的計劃。初步討論顯示，未來的關稅措施可能圍繞國防工業供應鏈（包括鋼鐵、鋁和銅）、關鍵醫療用品，以及能源生產（包括電池、稀土及太陽能板）行業，暫未有最終決定。一些知情人士稱，特朗普對加拿大、墨西哥和中國的關稅計劃，可能與關鍵行業的關稅計劃一併實施。

亞幣指數近20年低位反彈

受雲端和網絡產品增長推動，鴻海（台：2317）業績強勁，推動晶片股昨晚早段向上。由於美國經濟具有韌性，美聯儲對減息態度審慎。加上特朗普此前威脅要大規模加徵關稅，令亞洲貨幣兌美元近期顯著受壓。追蹤亞洲貨幣兌美元走勢的彭博亞洲貨幣指數，昨曾低見89.01，是2006年以來最低，不過至昨晚反彈至89.3。

日央行釋出加息信號

面對日圓偏軟，日本央行行長植田和男昨發表新年以來首次講話，釋出加息信號。他表示，若經濟和通脹狀况持續改善，將進一步加息。市場人士正尋找線索，以判斷日本央行將在本月還是3月加息。植田昨強調一切將取決於經濟、通脹和金融市場狀况，對下次加息的時點持開放態度。

日央行此前公布的12月會議意見摘要顯示一些委員認為有必要較早加息。植田周一的言論反映日央行仍可能在本月24日宣布加息，但也可能選擇等待。這種不確定性令日圓兌每美元昨曾低見157.9；每百日圓兌港元低見4.9算。但在特朗普擬收窄關稅範圍消息傳出後，日圓反彈至156水平；每百日圓兌港元升至4.95算。

此前為捍衛本幣，菲律賓央行上月加大對匯市干預力度，印尼央行亦聲言要「大膽」捍衛印尼盾。加拿大皇家銀行駐新加坡外匯策略主管Alvin Tan表示，一旦美國加徵關稅，美元兌亞洲匯率恐持續全面上漲，亞洲主要央行可能會允許匯率「以受控方式貶值」，以應對美國的保護主義。

美聯儲對減息的審慎態度，仍將為美元帶來支持。美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）與去年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）上周六重申，美聯儲仍未完成遏抑通脹的任務。戴利指出，雖然遏抑物價方面取得重大進展，但通脹率仍「令人不安地高於目標水平」。不過兩人同時表示，不希望為了遏抑通脹而損害就業市場。

市場關注本周五公布美國12月非農數據，為美聯儲利率政策帶來更多啟示。德國商業銀行的報告指出，未來幾天的美國數據可能證實市場的觀點，即美國經濟仍具韌性，經濟增長與其他發達經濟體的差距擴大，歐元兌美元最早可能在本周跌至1兌1。

此外，隨着美國國會將確認特朗普勝選，比特幣昨升穿9.9萬美元水平。根據彭博社的數據，截至周日，比特幣在過去一周升5.66%，是11月24日以來最大的按周升幅。

（綜合報道）

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