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經濟

再有股東承諾禁售 優必選升逾一成

【明報專訊】內地人形機械人科企優必選（9880）去年底因披露主席、執行董事兼首席執行官周劍與一眾董事及股東解除一致行動人協議後，市場憂慮股東解禁沽貨，連跌4個交易日，股價「腰斬」至本周初開市的46.3元水平。事隔近一星期，公司股權終見異動，公司先在上周日（1月5日）突公布解除協議的3名董事及股東，即執董熊友軍及王琳，以及股東趙國群願意作出12個月禁售承諾，令股份昨日（6日）曾急彈近13.4%，全日升10.58%，收報51.2元。

然而，這份禁售承諾實際是優必選股權激勵計劃下「直接激勵持股平台」的「深圳市進化論（有限合夥）」有股東沽貨後始作出。

據聯交所股權披露顯示，「深圳市進化論」分別在去年12月30日、31日及今年1月2日沽出158.565萬股、78.92萬元及35.12萬股，平均價分別為66.1965元、57.8724元及53.8071元，分別藉此套現1.05億元、4567.29萬元及1889.71萬元，合計套現近1.7億元。由於王琳作為「深圳市進化論」普通合伙人，亦被視為在深圳進化論持有的587.928萬股內資股及3372萬H股擁有權益，故需要申報。但翻查去年底解除協議公告及王琳等3人禁售承諾的公告中，王琳個人實益擁有的內資股262.188萬股及H股558萬股並無變動，故沽貨人士相信為公司其他股東或員工。

已有4董事股東承諾1年不售股

同樣，熊友軍在公司持股仍維持在解除協議前的內資股及H股合計829.0743萬股；至於趙國群在解除協議時持有近246.9657萬股，則在上周日微降至245.1657萬股，減少約1.8萬股。

計及主席周劍早在解除一致行動人協議時披露作出禁售承諾12個月，公司目前已有4名董事及股東承諾近一年不售股。

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