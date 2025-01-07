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經濟

經緯大股東配股 引入錢峰雷等

【明報專訊】去年1月上市的半新股經緯天地（2477），近月股價急升，由10月底的3.2元，升至昨日收市6.54元，累升逾1倍。集團公布， 控股股東以三成折讓價配股，引入重量級投資界名人為股東。

折讓三成 佔股本19.9%

經緯天地公布，董事會接獲其中一名控股股東經緯天地集團通知，與恆峰國際控股訂立購股協議，以每股4.52元，出售9950萬股公司股份，相當於已發行股本19.9%。配售價較昨收市價6.54元，折讓30%。出售事項預期將於今年1月17日或之前完成。

出售事項完成後，經緯天地集團持有的股份數目，將由2.55億股（佔已發行股本約51%），減少至1.555億股（佔已發行股本約31.1%），經緯天地集團仍為公司控股股東。而恆峰國際將成為公司主要股東。董事會認為，出售事項不會對集團業務營運及未來前景造成任何不利影響。

恆峰國際從事投資控股，唯一董事及控股股東為浙江恆峰國際控股之創始人及行政總裁錢峰雷。除錢峰雷外，恆峰國際的股東亦包括銀泰集團創始人及董事長沈國軍、阿里巴巴（9988）合伙人及螞蟻金服前行政總裁胡曉明、美圖（1357）前董事長及執行董事蔡文勝、天倫燃氣（1600）董事長張瀛岑、新浪集團董事長及行政總裁曹國偉，以及百麗國際聯合創始人于明芳等。

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