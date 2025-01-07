關稅陰霾降溫 港股夜期曾升400點破2萬

昨挫71點 北水淨買51億

截至香港時間昨晚9時50分，夜期重返20,129點，呈現高水441點。而現貨方面，港股昨日反覆尋底，內需股全面受壓。

當中華潤啤酒（0291）、農夫山泉（9633）、百威亞太（1876）及海底撈（6862）便分別跌3.74%、3.42%、2.91%及2.61%。

不過「北水」反而淨買入港股51.2億元，其中小米（1810）及中移動（0941）淨買入分別達14億元及6.4億元。有報道跟進內房股融創中國（1918）境內債重組仍待部分債權人首肯，股價全日大跌14.35%。

高盛的策略師報告指出，美國10年債息走高及強美元，加上預期美國可能對亞太經濟體實施額外關稅，均增加經濟政策的不明朗和地緣政治風險，因而建議提高公用事業股份權重，卻同時降低主要必需品權重至與市場同步；亦持續提升中國、日本、印尼、菲律賓的權重，並降低香港和澳洲市場的權重。富邦銀行零售銀行部投資策略及研究部主管潘國光預料，今年中美之間的衝突不會太激烈，認為市場對港股及恒指太過悲觀，料上半年恒指於17,000點至23,500點上落，全年會在17,000點及25,000點上落。