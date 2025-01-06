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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

北上養老 降退休成本

【明報專訊】踏入新一年，多項公共服務齊加價，加上息口趨降，港元定存年息率只有3厘許，對於「食息一族」特別是退休長者，未來幾年或許要節衣縮食。其實降低生活成本並非全無辦法，北上養老是其一出路，除可減省日常開支，居住和活動空間都比本港大，且隨大灣區高速發展，醫療設施水平持續提升，過往「老友記」憂心的問題已解決了不少。

明報記者 袁國守

本港人口老化，60歲或以上人口，從2019年約196萬人上升至2023年約232萬人，佔總人口近三成。本港長者愈來愈多，意味各類安老服務需求不斷增加，而現時本港養老資源已見緊張，其中住宿照顧服務便是其中一環。

根據社會福利署截至2024年11月30日的統計顯示，輪候津助院舍及合約院舍護理安老宿位的平均輪候時間約16個月。

况且，香港寸金尺土，非資助宿位也不多，故為了享有更舒適的退休生活，愈來愈多港人北上安老，一來生活成本較香港便宜，二來居住和活動空間較大。至於不少「老友記」擔心的醫療問題，近年逐步得到解決，因內地的醫療設施和服務水平顯著提升，尤其在一線城市如深圳，已能提供與香港相近的醫療服務，而價格則較便宜。

政府跨境養老資助將每月逾9000元

為解決本港安老護老服務供不應求問題，特區政府亦鼓勵長者北上養老，去年10月發表的《施政報告》便提及跨境養老措施，料今年內將推出為期3年試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援長者入住指定廣東院舍，合資格者每月可獲5000元資助，名額1000個。

政府消息稱，連同綜援長者廣東及福建省養老計劃下每月已有4300元，再加5000元資助，該批長者每月可獲9000多元。另外，《施政報告》提出優化廣東院舍照顧服務計劃，包括去年11月起參加計劃的安老院由4家增至11家，政府亦會分擔長者在當地部分醫療費用，以及委託機構提供關愛服務，協助長者適應在粵生活。

事實上，陸續有私營機構提供跨境醫療服務，如宏利香港近日宣布，與醫療服務機構新風天域集團建立伙伴合作關係，通過新風天域旗下柏盛健康為合資格客戶提供免找數服務。

通過合作，宏利將為合資格客戶於新風天域集團旗下所有和睦家醫院所做的日間手術，以及柏盛健康在中國內地醫療網絡內所做的住院手術提供免找數服務，而合資格客戶只要在治療前獲得預先授權確認，宏利將在客戶完成治療後直接向柏盛健康支付醫療費用。

此外，該合作也將為癌症客戶提供醫療支援，宏利合資格客戶可在新風天域集團旗下和睦家醫療在北京、上海、廣州、深圳、天津及青島等各大城市的任何一家和睦家醫院，快捷預約癌症日間服務。另外，該合作包括提供本港市場首創的免費豪華轎車上門接送服務，該服務專為在深圳新風和睦家醫院接受癌症日間服務的客戶而設，方便他們從家直達醫院，免受舟車勞頓之苦。

部分養老院可數百元試住數天

不過，即使解決了醫療問題，港人選擇北上養老，還需面對生活習慣和文化差異等問題，如語言及飲食習慣等，對好些長者來說可能需要時間來適應。因此，長者或可考慮短期試住內地養老院，實地體驗後再作決定，目前部分內地養老院提供數百元人民幣試住數天的優惠。綜合網上的意見，長者或可考慮先於數間內地養老院試住數天，再從當中選擇較為合意的一家短住一至兩個月，以確定自己能否適應該院舍的生活。

若經濟能力較佳，身體亦健康，還可留意近日中銀人壽推出的「旅．心活」旅居體驗計劃，該計劃首階段覆蓋內地18大宜居城市，其中包括除港澳外的大灣區9個城市，讓客戶以旅居方式，於「低物價指數、高生活品質」的宜居城市，深度體驗包括食養（專業健康膳食方案）、住養（高端酒店式康養居住環境）、醫養（養生設施及專業醫療康養服務）、動養（人性化生活設施配套及多元化康體活動課程）、旅養（一對一免費諮詢及禮賓服務滿足休閒觀光及深度旅遊需求）、誼養（建立養老社區促進交際）的「六養合一」退休旅居生活。持有任何一張中銀人壽特選計劃有效保單的客戶，均可透過登記成為「旅‧心活」旅居體驗計劃會員，部分會員禮遇包括18個旅居基地優惠，如7日6夜旅居套餐預訂折扣（低至29折）及30日29夜旅居套餐預訂折扣（低至36折）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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