明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
發展商專訪

香港地產

萬科部署推兩新界盤 涉1890伙 馬窩項目採「三梯台」佈局 增屋苑通風採光度

【明報專訊】踏入2025年，發展商密鑼緊鼓部署開盤，今年新界其中一個矚目全新大盤、屬萬科香港牽頭的大埔馬窩項目，單位總數1650伙，屬同區6年來最具規模新盤；萬科香港董事總經理周銘禧接受訪問指出，馬窩項目的最大亮點，是設計團隊利用大埔天然山巒的高低差異，將屋苑各幢住宅大廈，錯落有致地坐落於三大梯台之上（Deck），令各座單位均享獨特景觀，亦增強屋苑的通風和採光度，合乎環保理念，而項目約70%單位，屬1房和兩房設計。連同涉240伙的沙田顯和里項目，萬科香港今年計劃推出的兩個新界新盤，共涉1890伙。

明報記者 林可為

去年已獲批預售樓花的馬窩項目，是萬科香港繼同系屯門掃管笏上源後（涉1154伙），近年在本港發展的最大住宅項目，樓花期長約14至18個月。對於在大埔成功插旗，周銘禧指出：「大埔地理位置恰到好處，沿東鐵線南下可直達九龍、港島；北上經羅湖或落馬洲進入深圳，亦相當方便，無論南下、北上皆屬『30分鐘生活圈』。」

周銘禧：大埔南下市區北上內地皆便利

分為3期發展的馬窩項目，單位總數達1650伙，涵蓋開放式至4房間隔，亦備有連天台或花園等特色戶，主打的1房及兩房戶，佔全盤單位總數約70%，稍後啟動推廣宣傳攻勢。周表示，項目料上半年起分階段推出，是大埔區6年來最具規模的全新盤。

約七成單位屬一房兩房設計

翻查資料，大埔區內對上一個開售的大型新盤，為中海外（0688）於2019年1月開售的山塘路天鑽，共涉1620伙。

被問及屋苑設計上最大亮點，周銘禧透露，項目依山而建，建築設計團隊根據自然地勢的高低差異，讓各幢住宅大廈、住客會所分別坐落於3個梯台之上，而為貫徹綠色健康生活理念，會所設有約200米長的緩跑徑圍繞戶外泳池，與屋苑外圍的翠綠山巒融匯。

此外，各梯台之間均有有蓋電梯連接，住戶外出或回家時均不需日曬雨淋。他強調，屋苑採用梯台式設計的另一優點，是讓各座大廈均享有不同景觀，並有助提升單位室內的通風、採光度，合乎環保理念。

目標客源方面，周銘禧認為，預料除可吸引大埔同區、沙田、粉嶺及上水一帶的用家外，由於馬窩與中文大學、教育大學、白石角科學園，均相距不遠，估計可吸引擬買樓收租的投資客；同時，作為東鐵沿線大型新盤，相信亦可獲內地專才的垂青。

翻查資料，萬科香港牽頭的財團，是於2020年夏天以逾37.05億元，購入項目所處的馬窩地皮，以可建總樓面逾78萬方呎計，每方呎樓面價4700餘元，屬當時市場估值預期之內。

沙田顯和里項目涉240伙 主打中小戶

萬科香港計劃今年推出的另一個全新樓盤，為與永泰地產（0369）合作的沙田顯和里項目，涉及240伙，主打中小型單位，樓花期長約20個月，現正申請預售樓花；項目於2022年9月以逾7.86億元的作價投得，以可建樓面逾8.93萬方呎計，每方呎樓面價8800餘元。

[發展商專訪]

相關字詞﹕沙田顯和里項目 永泰地產 天鑽 上源 萬科香港 大埔馬窩

上 / 下一篇新聞

洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸
洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸
憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣
憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣
聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成
聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成
外管局：將更多科企納跨境融資便利試點
外管局：將更多科企納跨境融資便利試點
鴻海上月收入按年升42% 預告進淡季
鴻海上月收入按年升42% 預告進淡季
吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推
吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推
標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會
標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會
標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利
標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利
老鄉雞加盟店大增 利毛利率
老鄉雞加盟店大增 利毛利率
漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場
漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場
拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度
拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度
倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手
倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
賣港樓移居台北置業 餘款可買收息股
賣港樓移居台北置業 餘款可買收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：資金流入好倉 騰訊Call 21736
劉思明：資金流入好倉 騰訊Call 21736
張兆聰：航運股走勢強 留意中遠海控
張兆聰：航運股走勢強 留意中遠海控
張兆聰：美股博反彈 進取選Tesla
張兆聰：美股博反彈 進取選Tesla
伍禮賢：鐵塔股份合併 提升股價活躍度
伍禮賢：鐵塔股份合併 提升股價活躍度
涂國彬：三大因素主導金價走向
涂國彬：三大因素主導金價走向
陳大為：2025年美股走勢預測
陳大為：2025年美股走勢預測
袁國守：續捧「Lisa效應」股
袁國守：續捧「Lisa效應」股
謝偉銓：當局應加深了解市場 助推展發展項目
謝偉銓：當局應加深了解市場 助推展發展項目
《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈
《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈
沈永年：北上睇牙避免中伏有辦法
沈永年：北上睇牙避免中伏有辦法
陳正犖：黃金今年或續閃耀
陳正犖：黃金今年或續閃耀
許健生：推動科技發展 重振港經濟
許健生：推動科技發展 重振港經濟
溫傑：美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策
溫傑：美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策
袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選
袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選
林少陽：港股估值低 具逢跌收集價值
林少陽：港股估值低 具逢跌收集價值
技術取勝：恒地處上升軌之上
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：經濟很差 股市當然可以好
李聲揚：經濟很差 股市當然可以好
蔡金強：新年第一周：中國股市跌懵了
蔡金強：新年第一周：中國股市跌懵了
艾雲豪：風雲變幻之際 找出一條雪道
艾雲豪：風雲變幻之際 找出一條雪道
李順威：基金經理非常看好股市 宜小心
李順威：基金經理非常看好股市 宜小心
劉思明：攜程跌至短期支持位 可小注吸
劉思明：攜程跌至短期支持位 可小注吸
瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175
瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175
摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413
摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413
周顯：蘋果為何造車失敗 小米就成功？
周顯：蘋果為何造車失敗 小米就成功？
王弼：連Uber也快被淘汰？
王弼：連Uber也快被淘汰？
曾淵滄：內銀股今年續看好
曾淵滄：內銀股今年續看好
湯文亮：賣樓前要回想買樓時
湯文亮：賣樓前要回想買樓時
陳永傑：宜考慮擔保居二買家購私樓
陳永傑：宜考慮擔保居二買家購私樓
廖偉強：地產代理的「真實身分」
廖偉強：地產代理的「真實身分」
布少明：2025年置業攻略
布少明：2025年置業攻略
王品弟：內地客為樓市添動力
王品弟：內地客為樓市添動力
全年樓價上下波幅料5%至8%
全年樓價上下波幅料5%至8%
今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」
今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」
澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽
澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽
嘉華中心高層每呎叫租24元
嘉華中心高層每呎叫租24元
PRINCE WESIDENCE 處中產社區 享開揚山景
PRINCE WESIDENCE 處中產社區 享開揚山景
迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬
迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬
北上養老 降退休成本
北上養老 降退休成本