廖偉強：地產代理的「真實身分」

由於房產買賣的佣金不少，很多地產代理會向買家使出「三寸不爛之舌」游說，漸漸地代理予人的感覺就是一名銷售員多於是一名提供資訊及專業意見的顧問。不過，這絕不是其「真實身分」，作為一個專業的地產代理，必須要時刻裝備自己，因為代理要涉獵的知識甚多。此外，更須懂得財務的計算方式等。最重要的是，在整個物業成交的過程中，地產代理必須周旋於業主（包括發展商）和買家之間，其間的談判需要顧及很多細節，並且平衡各方利益，既要令到買家達到心中所想，又要做到業主心中所要，不能夠一面倒傾向其中一方，以免覺得地產代理偏袒買家或業主。如果有些微的失誤，或導致買賣雙方不協調，這宗的交易就很容易會告吹。所以，一名優秀的代理，更會是一位優秀的「談判專家」。

綜觀今年樓市，有多項利好因素加持，但庫存多仍會令樓價在短期內有壓力，這正是有危也有機，趁低吸納的機會，如果買家能找到一位專業優秀代理，幫他們用心去發掘優質，甚至是低於市價的物業，勝算就更加大了。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]