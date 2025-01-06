明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：宜考慮擔保居二買家購私樓

【明報專訊】現時市民有多方面置業渠道，除了抽新居屋或購買私樓外，未補地價的居屋及公屋二手單位，可透過居屋第二市場出售予持綠表或「白居二」人士，由於這類物業一般獲政府擔保，而且按揭成數高，綠表人士按揭成數高達95%，對買家有一定幫助及吸引力。

據房委會資料，2024年首11個月，全港錄得4007宗居屋第二市場成交，涉資逾142億元，較2023年3270宗及132億元，分別增23%及7%。不過，這類物業由於設政府擔保期及低首期，多人爭之下，樓價或被搶高。以2023及2024年為例，呎價1萬元以上的未補地價居屋成交，多達824及418宗，佔整體25%及10%，相信不少買家來自「公屋富戶」。

新一期居屋推售7132伙，共接獲10.6萬份申請，超額不足14倍，屬2014年復售居屋以來新低。說穿了就是私人住宅樓價大幅回落，加上資助房屋轉讓限制多，居屋供應源源不絕，削弱一手居屋的吸引力。

筆者認為，為鼓勵有能力的市民向上流動，以及為免居屋第二市場樓價被推高，政府可研究能否讓居屋第二市場買家提供多一個置業渠道──「轉車買私樓」，即除了公營房屋外，亦可在政府擔保下轉購私樓，但只針對自用或首置人士。如果私樓也獲政府擔保，銀行將更積極，有助激活樓市。政府曾推出不同置業貸款計劃，於各個樓市低潮時期推動住屋需要，包括2003年推出的「置業資助貸款計劃」。政府在疫情期間亦曾推出「百分百擔保特惠貸款」支援中小企，但壞帳率逾一成，甚至有申請人「走數」。不過，若出現買家斷供情况，政府可收回物業出售。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸
洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸
憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣
憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣
聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成
聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成
外管局：將更多科企納跨境融資便利試點
外管局：將更多科企納跨境融資便利試點
鴻海上月收入按年升42% 預告進淡季
鴻海上月收入按年升42% 預告進淡季
吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推
吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推
標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會
標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會
標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利
標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利
老鄉雞加盟店大增 利毛利率
老鄉雞加盟店大增 利毛利率
漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場
漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場
拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度
拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度
倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手
倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
賣港樓移居台北置業 餘款可買收息股
賣港樓移居台北置業 餘款可買收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：資金流入好倉 騰訊Call 21736
劉思明：資金流入好倉 騰訊Call 21736
張兆聰：航運股走勢強 留意中遠海控
張兆聰：航運股走勢強 留意中遠海控
張兆聰：美股博反彈 進取選Tesla
張兆聰：美股博反彈 進取選Tesla
伍禮賢：鐵塔股份合併 提升股價活躍度
伍禮賢：鐵塔股份合併 提升股價活躍度
涂國彬：三大因素主導金價走向
涂國彬：三大因素主導金價走向
陳大為：2025年美股走勢預測
陳大為：2025年美股走勢預測
袁國守：續捧「Lisa效應」股
袁國守：續捧「Lisa效應」股
謝偉銓：當局應加深了解市場 助推展發展項目
謝偉銓：當局應加深了解市場 助推展發展項目
《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈
《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈
沈永年：北上睇牙避免中伏有辦法
沈永年：北上睇牙避免中伏有辦法
陳正犖：黃金今年或續閃耀
陳正犖：黃金今年或續閃耀
許健生：推動科技發展 重振港經濟
許健生：推動科技發展 重振港經濟
溫傑：美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策
溫傑：美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策
袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選
袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選
林少陽：港股估值低 具逢跌收集價值
林少陽：港股估值低 具逢跌收集價值
技術取勝：恒地處上升軌之上
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：經濟很差 股市當然可以好
李聲揚：經濟很差 股市當然可以好
蔡金強：新年第一周：中國股市跌懵了
蔡金強：新年第一周：中國股市跌懵了
艾雲豪：風雲變幻之際 找出一條雪道
艾雲豪：風雲變幻之際 找出一條雪道
李順威：基金經理非常看好股市 宜小心
李順威：基金經理非常看好股市 宜小心
劉思明：攜程跌至短期支持位 可小注吸
劉思明：攜程跌至短期支持位 可小注吸
瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175
瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175
摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413
摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413
周顯：蘋果為何造車失敗 小米就成功？
周顯：蘋果為何造車失敗 小米就成功？
王弼：連Uber也快被淘汰？
王弼：連Uber也快被淘汰？
曾淵滄：內銀股今年續看好
曾淵滄：內銀股今年續看好
湯文亮：賣樓前要回想買樓時
湯文亮：賣樓前要回想買樓時
廖偉強：地產代理的「真實身分」
廖偉強：地產代理的「真實身分」
布少明：2025年置業攻略
布少明：2025年置業攻略
王品弟：內地客為樓市添動力
王品弟：內地客為樓市添動力
萬科部署推兩新界盤 涉1890伙 馬窩項目採「三梯台」佈局 增屋苑通風採光度
萬科部署推兩新界盤 涉1890伙 馬窩項目採「三梯台」佈局 增屋苑通風採光度
全年樓價上下波幅料5%至8%
全年樓價上下波幅料5%至8%
今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」
今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」
澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽
澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽
嘉華中心高層每呎叫租24元
嘉華中心高層每呎叫租24元
PRINCE WESIDENCE 處中產社區 享開揚山景
PRINCE WESIDENCE 處中產社區 享開揚山景
迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬
迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬
北上養老 降退休成本
北上養老 降退休成本