瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175

【明報專訊】有傳內地將實施數碼產品購新補貼，涵蓋手機、平板、智能手表等，上周五手機設備股受帶動，舜宇（2382）、瑞聲（2018）分別升2.4%及超過4%；至於業務廣闊的小米（1810）近日多次上試35元不果，上周五終突破此水平，股價升6.6%，收報36.25元破頂，繼續表現强勢。由於近日小米股價一直穩步上升，市場上小米認購證產品價外選擇不多，而且認購證價格不少亦上漲至接近0.2元或以上。如投資者希望捕捉小米股價走勢，看好可留意價格相對相宜且高槓桿的小米牛證（65175），收回價31元，行使價30.6元，2025年11月到期，有效槓桿約5.8倍。如看淡可留意小米認沽（29434），行使價24.95元，2025年7月到期，有效槓桿約5.5倍；或小米熊證（63708），收回價41元，行使價41.4元，2028年10月到期，有效槓桿約9.5倍。
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