陳正犖：黃金今年或續閃耀

未來1至3個月先留意能否重上並企穩於每盎司2750美元，首先是黃金經歷近月回調後曾陷入超賣水平，技術上或逐步回升，第二是美國政府換屆，華爾街老將兼財政保守派人士貝森特獲提名為財政部長後，市場期望特朗普政策對通脹的刺激可能輕於之前預期，如果債息略為回軟或成金價助力。

產能過剩 油價有下行壓力

油價方面，紐約期油未來12個月或回落至每桶65美元，對供應過剩的憂慮影響了我們對原油的看法。全球原油供應相對於需求仍然偏高，沙特及阿聯酋保留大量剩餘產能，而特朗普提出的能源政策着重增加美國的石油及天然氣供應。相反市場需求預期仍然較弱，尤其是中國2024年需求遜預期。

整體而言，這種情况可能導致2025年出現產能過剩，油價面臨下行壓力，不過未來1至3個月仍有機會高企於每桶70美元水平，投資者倉位從極端悲觀情緒中反彈，油組及盟友或延遲恢復產量，均對油價帶來短線支持。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]