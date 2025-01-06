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經濟
2025年1月6日星期一
環球經濟數據
洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸
憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣
聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成
外管局：將更多科企納跨境融資便利試點
鴻海上月收入按年升42% 預告進淡季
吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推
標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會
標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利
老鄉雞加盟店大增 利毛利率
漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場
拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度
倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
賣港樓移居台北置業 餘款可買收息股
環球經濟數據
劉思明：資金流入好倉 騰訊Call 21736
張兆聰：航運股走勢強 留意中遠海控
張兆聰：美股博反彈 進取選Tesla
伍禮賢：鐵塔股份合併 提升股價活躍度
涂國彬：三大因素主導金價走向
陳大為：2025年美股走勢預測
袁國守：續捧「Lisa效應」股
謝偉銓：當局應加深了解市場 助推展發展項目
《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈
沈永年：北上睇牙避免中伏有辦法
陳正犖：黃金今年或續閃耀
許健生：推動科技發展 重振港經濟
溫傑：美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策
袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選
林少陽：港股估值低 具逢跌收集價值
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：經濟很差 股市當然可以好
蔡金強：新年第一周：中國股市跌懵了
艾雲豪：風雲變幻之際 找出一條雪道
李順威：基金經理非常看好股市 宜小心
劉思明：攜程跌至短期支持位 可小注吸
瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175
摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413
周顯：蘋果為何造車失敗 小米就成功？
王弼：連Uber也快被淘汰？
曾淵滄：內銀股今年續看好
湯文亮：賣樓前要回想買樓時
陳永傑：宜考慮擔保居二買家購私樓
廖偉強：地產代理的「真實身分」
布少明：2025年置業攻略
王品弟：內地客為樓市添動力
萬科部署推兩新界盤 涉1890伙 馬窩項目採「三梯台」佈局 增屋苑通風採光度
全年樓價上下波幅料5%至8%
今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」
澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽
嘉華中心高層每呎叫租24元
PRINCE WESIDENCE 處中產社區 享開揚山景
迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬
北上養老 降退休成本
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸
憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣
聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成
外管局：將更多科企納跨境融資便利試點
鴻海上月收入按年升42% 預告進淡季
吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推
標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會
標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利
老鄉雞加盟店大增 利毛利率
漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場
拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度
倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
賣港樓移居台北置業 餘款可買收息股
環球經濟數據
劉思明：資金流入好倉 騰訊Call 21736
張兆聰：航運股走勢強 留意中遠海控
張兆聰：美股博反彈 進取選Tesla
伍禮賢：鐵塔股份合併 提升股價活躍度
涂國彬：三大因素主導金價走向
陳大為：2025年美股走勢預測
袁國守：續捧「Lisa效應」股
謝偉銓：當局應加深了解市場 助推展發展項目
《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈
沈永年：北上睇牙避免中伏有辦法
陳正犖：黃金今年或續閃耀
許健生：推動科技發展 重振港經濟
溫傑：美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策
袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選
林少陽：港股估值低 具逢跌收集價值
技術取勝：恒地處上升軌之上
李聲揚：經濟很差 股市當然可以好
蔡金強：新年第一周：中國股市跌懵了
艾雲豪：風雲變幻之際 找出一條雪道
李順威：基金經理非常看好股市 宜小心
劉思明：攜程跌至短期支持位 可小注吸
瑞銀亞洲：股價破頂 小米牛65175
摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413
周顯：蘋果為何造車失敗 小米就成功？
王弼：連Uber也快被淘汰？
曾淵滄：內銀股今年續看好
湯文亮：賣樓前要回想買樓時
陳永傑：宜考慮擔保居二買家購私樓
廖偉強：地產代理的「真實身分」
布少明：2025年置業攻略
王品弟：內地客為樓市添動力
萬科部署推兩新界盤 涉1890伙 馬窩項目採「三梯台」佈局 增屋苑通風採光度
全年樓價上下波幅料5%至8%
今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」
澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽
嘉華中心高層每呎叫租24元
PRINCE WESIDENCE 處中產社區 享開揚山景
迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬
北上養老 降退休成本
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