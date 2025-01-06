水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料

兩人早在想到超高溫熱解處理垃圾這個應用之前，已用業餘時間研究等離子火焰的相關技術好幾年。百樂時技術有限公司共有3名創辦人，另一名創辦人B. Kan為外籍科學家，研究超高溫熱解技術超過20年。現時，該公司在香港和內地共有15人，其中兩人為外籍人士。

該公司估計，除了家居垃圾和農產品廢物之外，超高溫熱解技術應該可以處理醫療廢物，甚至工業污泥、污水處理廠污泥。不過，處理後兩者的話，那些灰燼可能會包含重金屬，未必適合作肥料，但仍可作為製造地磚的材料。至於該公司的超高溫熱解垃圾設備中等離子火炬的運作原理，是利用高壓電弧，將水蒸氣變成等離子狀態的氫和氧。該公司表示，以這種方式來產生超高溫的等離子火，好處是只需消耗一些電力和清水，毋須使用石化燃料，也不會產生廢氣。

事實上，在環保業內和互聯網上，超高溫熱解垃圾這個課題近年確實有不少討論。有馬來西亞公司更聲稱，已經量產這種設備，並出口到多個國家。

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