老鄉雞加盟店大增 利毛利率

撰文 旻晞

別誤會，老鄉雞和家鄉雞沒有任何關係，雖同為連鎖快餐集團，但老鄉雞提供的是中菜菜式，其經典招牌菜便叫「肥西老母雞湯」。根據灼識諮詢資料，若以中國中式快餐行業、並按2023年交易總額計，老鄉雞位列行業第一。不過2023年中式快餐市場交易總額為7532億元，而排名第一的老鄉雞以交易總額62億元計算，市佔率亦僅為0.82%，與第二位的59億元、市佔率0.78%其實不分上下；市場結構極度分散，首五大市佔率才3%，「領先」市場的意義其實不大。而同一份報告預計2023年至2028年中式快餐市場的複合年增長率達到10.6%，到2028年達到1.25萬億元規模。

成立早期，老鄉雞都是採用直營模式經營，2003於安徽合肥開設首家直營店，直至2020年5月，老鄉雞才引入加盟模式，要求所有加盟店實施集團的營運模式，遵從直營店相同標準，確保門店網絡服務一致。自採用加盟模式以來，加盟店數量大幅增長，由2022年底的118家增加至去年9月底的455家，計及直營店，其總門店數目於去年9月底增至1404家，遍佈內地9省53個城市。當中以「老家」安徽省門店數目最多，佔總數的50.7%，以致集團於往績期間來自安徽省的收入佔比一直保持於五成以上。再按城市等次看，又分別有14.7%及49.5%門店位於一線及新一線城市當中，有別於現製茶飲公司多以標榜其三線以下門店佔比較高的情况，這亦反映老鄉雞的針對客戶層面有所分別。

至於關店率方面（按期內關店數目除以期初門店數目比率），2022年、2023年及去年首9個月分別為6.9%、7.1%及4%。若分開直營店及加盟店，其間兩者關店率分別為7.1%、7.6%和3.7%，以及4.9%、2.5%和5.3%；有趣是單從比率看，似乎加盟店的「存活率」好過「直營店」，但這或與集團近年實施加盟店策略有關，集團有意將成熟的直營店轉換為加盟店，目的是提高門店網絡擴張的穩定和及減少不確定因素。

至於更具體的理由，便可能與毛利率有關了，儘管直至去年首三季，老鄉雞有近89%毛利來自直營店運營，但若按毛利率看，直營店營運為23.8%；加盟管理服務卻有81.5%。加盟管理服務收入主要來自向加盟商提供加盟管理服務，包括預付加盟費、特許權使用費及提供其他服務的收入，若能持續提升加盟管理服務收入規模，對集團毛利率有正面作用。去年首三季，加盟管理服務收入佔集團總收入佔比僅為1.2%，卻貢獻11%毛利，有足夠的誘因持續拓展相關業務。

直營店毛利率23.8% 加盟管理達81.5%

去年首三季，其單店日均銷售額，直營店為15,959元、加盟店為12,480元，分別按年升4.4%及4.5%；同期分店翻座率則分別為4.8及3.5倍，從相關指標看似乎直營店經營情况仍相較加盟店優勝，這或與直營店「老店」比率較高有關。2022年、2023年及2024年首三季，其餐廳的平均現金投資回本期分別為15.1個月、11.1個月及5.3個月，平均現金投資回本期約為13.2個月。

自成立之初，老鄉雞的招牌菜便是「肥西老母雞湯」，強調使用自家養雞場飼養的180日左右肉雞，並不斷改進烹飪方法，往績期間共售出了逾7170萬份肥西老母雞湯。在雞類菜品方面，有三杯雞、蔥油雞、竹筍蒸雞翅等等。當然也不只是獨沽一味食雞，老鄉雞亦提供家常菜，諸如梅菜扣肉、炒肉，以及其他蔬菜、豆品、雞蛋料理等。

老鄉雞於經營上，實行全產業鏈佈局，由供應鏈管理、門店營運、菜品開發等一應俱全。如自設養殖場，於安徽省擁有3個綠色健康養殖場；採購方面，集團採取與行業領先的供應商保持長期合作關係，如金龍魚、海天、農夫山泉（9633）等。同時，集團亦配備自動化生產線的兩個中央廚房，能夠針對不同菜品的原材料做標準化處理與加工，確保所有門店品質一致。至於物流則於全國佈局了8個配送中心，保持其食材從中央廚房至安徽省內及上海門店當天即可送達，即使其他區域門店一般亦不超過兩天。

集團目前擁有超過2370萬名註冊會員，包括約950萬名活躍會員及50萬名付費會員。去年首三季，每名活躍會員平均下單約7.4次；其付費會員平均每月購買頻率為5.3次。

業績方面，基於2022新冠疫情令基數效應較低下，集團於2023年渡過高速增長的一年，收入及盈利分別急升24.8%及48.8%；及至去年首三季收入及盈利增速分別大幅放緩至11.9%及3.4%；惟毛利率於往績期間相對保持平穩。

基數效應 收入盈利增速大幅放緩

老鄉雞亦可算是「家庭式經營」，創辦人為束從軒，是退伍軍人出身的家禽養殖戶，目前已退出集團所有職務，交棒予兒子、現任董事長兼首席執行官束小龍，其胞妹束文，去年11月亦獲委任為董事，連同同期獲委任為董事、束小龍的太太董雪（兩人於上月同時調任為執董），三人目前合共持有老鄉雞92.02%持股。此外，集團非執董束從德，單看名字似乎和束氏有親屬關係，但招股文件未有任何說明。反而集團證券事務部負責人王琴琴是束小龍、束文的表親。而老鄉雞日常業務過程中，亦有與束小龍、束文的母親：張瓊，以及王琴琴、束從德妻子邵林芹等關連人士租賃若干餐廳物業。

最後，老鄉雞原名肥西老母雞，何有此名？其實很簡單，因公司於安徽合肥市肥西縣起家，及至2012年正式改名為老鄉雞，為拓展安徽省以外市場作準備。

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