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經濟
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標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利

【明報專訊】美股標指在過去5年表現大幅跑贏港股恒指及MSCI全球指數（見圖1），《Money Monday》是次專訪標普道瓊斯指數亞太區指數投資策略主管李受珍了解標指編製準則，認為有兩大優點，包括（1）採用流通市值加權（Float-adjusted market cap weighted），並且不設成分股比重上限；（2）新晉成分股入選前一季及前四季總和均應該要有盈利（ the sum of the most recent four consecutive quarters as-reported earnings should be positive, as should the most recent quarter），認為值得其他指數供應商及投資者留意及參考。

標普道瓊斯指數李受珍在是次專訪指出，目前美股佔全球股市市值約60%，屬不可忽視的市場，而標指500隻成分股則佔美股市值約80%，具代表性，故截至2023年底全球已有約10萬億美元資產追蹤標指表現。下文她將分享一些標指編制準則。

避免跑贏大市後或反被減持

李受珍首先指出，「指數就是要代表市場」（Index represents the market ），故此標指在計算500隻成分股佔該指數比重時，參考的是成分股的流通市值（Float-adjusted market cap），即並不包括大股東、行政總裁或其他戰略性投資者持有、設有出售限制的股份，只計算可隨時在公開市場交易股份市值。

另外，李受珍透露，標指計價方式，便是簡單將500隻成分股的流通市值相加，不會為個別成分股設比重上限，認為這是較合理的安排。她表示：「假如某指數為成分股設比重上限，當某隻權重股股價跑贏大市後，下次指數季度檢討時，追蹤該指數的基金便需要減持該強勢權重股。」

可以留意的是，恒指公司過去多年均有為恒指成分股設有比重上限，例如在2021年5月便劃一成分股比重上限至8%，並且維持至今。

須符盈利要求 Tesla四年前始入圍

另李受珍指出，標指對新晉成分股亦有明確及嚴格盈利要求，其入選前一季及前四季總和均應該要有盈利。

《Money Monday》翻查彭博數據及相關年報，雖然Tesla（美：TSLA）在2010年6月29日上市以來股價勁升以百倍計，惟直至符合李受珍上述標指對成分股盈利要求，標指於2020年12月18日收市後始把Tesla納入成分股，當日Tesla收報231.67美元，至上周五收報410.44美元，逾4年亦上升逾77%（見圖2）。

恒指公司按4原則選藍籌 包括盈利

至於根據恒指公司網站資料，就藍籌選股原則，一般而言，恒指公司將按以下原則對每個行業組別裏的合資格公司做評審，包括（1） 行業組別裏的代表性；（2）市值；（3）成交額；及（4）財務表現，包括盈利。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕盈利要求 比重上限 Tesla（美：TSLA） 恒指 標指 道瓊斯指數亞太區指數投資策略主管李受珍

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