標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利

標普道瓊斯指數李受珍在是次專訪指出，目前美股佔全球股市市值約60%，屬不可忽視的市場，而標指500隻成分股則佔美股市值約80%，具代表性，故截至2023年底全球已有約10萬億美元資產追蹤標指表現。下文她將分享一些標指編制準則。

避免跑贏大市後或反被減持

李受珍首先指出，「指數就是要代表市場」（Index represents the market ），故此標指在計算500隻成分股佔該指數比重時，參考的是成分股的流通市值（Float-adjusted market cap），即並不包括大股東、行政總裁或其他戰略性投資者持有、設有出售限制的股份，只計算可隨時在公開市場交易股份市值。

另外，李受珍透露，標指計價方式，便是簡單將500隻成分股的流通市值相加，不會為個別成分股設比重上限，認為這是較合理的安排。她表示：「假如某指數為成分股設比重上限，當某隻權重股股價跑贏大市後，下次指數季度檢討時，追蹤該指數的基金便需要減持該強勢權重股。」

可以留意的是，恒指公司過去多年均有為恒指成分股設有比重上限，例如在2021年5月便劃一成分股比重上限至8%，並且維持至今。

須符盈利要求 Tesla四年前始入圍

另李受珍指出，標指對新晉成分股亦有明確及嚴格盈利要求，其入選前一季及前四季總和均應該要有盈利。

《Money Monday》翻查彭博數據及相關年報，雖然Tesla（美：TSLA）在2010年6月29日上市以來股價勁升以百倍計，惟直至符合李受珍上述標指對成分股盈利要求，標指於2020年12月18日收市後始把Tesla納入成分股，當日Tesla收報231.67美元，至上周五收報410.44美元，逾4年亦上升逾77%（見圖2）。

恒指公司按4原則選藍籌 包括盈利

至於根據恒指公司網站資料，就藍籌選股原則，一般而言，恒指公司將按以下原則對每個行業組別裏的合資格公司做評審，包括（1） 行業組別裏的代表性；（2）市值；（3）成交額；及（4）財務表現，包括盈利。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]