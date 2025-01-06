外管局：將更多科企納跨境融資便利試點

促進粵港澳開展外匯管理創新

外管局表示，今年將擴大銀行外匯展業改革覆蓋面，建立外匯管理政策評估機制，推動貿易便利化政策優化擴圍。會議指出，需優化境內企業境外上市資金管理，推進企業外債管理改革，並持續完善跨國公司資金池政策。此外，將支援自由貿易試驗區提升戰略，加強支持上海及香港國際金融中心建設，並促進海南自由貿易港與粵港澳大灣區開展外匯管理創新。會議續提出，將繼續完善跨境資金流動監測預警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。此外，加快推進修訂《外匯管理條例》，進一步構建完備的外匯監管體系，運用科技及數據手段提升監管效能。

人民銀行亦於同期舉行2025年工作會議。人行表示今年將實施適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情况，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

人行：實施適度寬鬆幣策

會議指出，會進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度，積極拓寬融資渠道，支持企業通過債券、股權等市場融資。同時，持續做好對地方政府融資平台的金融支持，化解債務風險，完善房地產金融宏觀審慎管理。