憂美股3月內跌15%至20% 可投資黃金比特幣

洪灝指出美股市場現已出現投資者過度投資狀况，加上美國減息步伐存不確定性，將令美股於3個月內出現大幅度調整，「（美股）估值過高，成個市場『冚冚聲』，成個市場都癲晒，所有指標全部都去到好極端嘅山頭，有乜可能唔冧市……美聯儲都可能暫停減息，你諗下，好大鑊嘅。」他亦提到，去年以來已有不少美股跌逾一半，當中包括MicroStrategy（美：MSTR）等。

於美股出現潛在大幅調整，以及待內地政策出台之際，洪灝認為黃金及虛擬貨幣為可留意的投資選擇。他續指出，黃金為「No-brainer（不費腦筋的投資選擇）」，因不論於地緣政治風險、減息，或是人民幣貶值及美元信用系統崩潰風險等，以上都為利好黃金表現的因素，相信黃金會再創出歷史高位。

比特幣若跌至7萬美元可吸

受特朗普當選美國總統，以及其提名支持虛幣發展的Paul Atkins出任美國證交會主席影響，比特幣於去年已升逾1.2倍。洪灝指出，現時虛擬貨幣的升幅，為基於市場憧憬特朗普上場後，會推出更加多利好虛幣發展政策的「渴望」。

洪灝認為，虛幣絕對非為特朗普上場後的「priority（首要關注點）」，而是關稅及政府減稅等其他政策，相信特朗普上場後將會「忙到不可開交」，而當市場預期落空後，比特幣將會出現回調，若比特幣跌至7萬美元關口，投資者則可考慮趁機吸納，但他認為比特幣不會再創高位。