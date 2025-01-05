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經濟
2025年1月5日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
標指升逾1% 扭轉5天跌勢 美股風險取向趨謹慎 分析：特朗普上台前規避風險
美10年國債孳息率報4.602厘 保持半年高位
傲華加推17伙 折實均呎17527元
微軟斥6240億建數據中心訓練AI
特朗普要求暫緩TikTok禁令 美司法部促最高法院駁回
萬科去年合同銷售額跌35%
特朗普想油價跌 行業轉變產量難增
拜登擬禁美東西海域新鑽探
張宗永：2025 vs. 2000
薛偉傑：新版「防摔氣囊背心」 專攻建築維修工人
馮其十：人行出手穩A股
張宗永：2025 vs. 2000
【明報專訊】轉眼又是四分之一世紀！
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標指升逾1% 扭轉5天跌勢 美股風險取向趨謹慎 分析：特朗普上台前規避風險
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