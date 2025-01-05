萬科去年合同銷售額跌35%

新增4項目 需支付權益價款逾23億

萬科表示，自去年11月銷售簡報披露以來，該行新增4個開發項目，需支付權益價款合共23.66億元，其中最大型項目位於廣州南站中央商務區，計容積率建築面積為25.2萬平方米，萬科權益佔比56.95%，需支付權益價款16.4億元，另外3個項目位於天津、唐山和貴陽，需支付權益價款均約2.4億元。此外，公司自11月銷售簡報披露後，沒有新增物流地產項目。

建發去年合同銷售額跌25%

此外，另一家內房企業建發國際（1908）同日公布，去年全年集團連同合營及聯營公司，實現歸屬股東權益合同銷售金額1033.6億元，按年下跌25.08%，合同銷售建築面積為504.8萬平方米，按年下跌24.25%。

單計第四季，建發國際合同銷售金額錄得427億元，按年上升16.57%，扭轉第三季按年63.2%的跌幅，合同銷售面積則按年下跌14.11%，至178.3萬平方米。