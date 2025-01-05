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經濟

特朗普要求暫緩TikTok禁令 美司法部促最高法院駁回

【明報專訊】美國候任總統特朗普上月底向美國最高法院入稟，要求暫緩針對TikTok原定在1月19日生效「不賣就禁」法案，讓他在20日上任後尋求政治解決方案。美國司法部上周五向最高法院提交文件，促請駁回特朗普的暫緩請求，指出TikTok母企字節跳動若能證明很有機會勝訴，法院才能通過特朗普的請求，但當局指現時字節跳動尚未能做到。案件將於10日（周五）進行辯論 。

案件於周五辯論

美國國會於去年4月通過法案，要求除非字節跳動出售TikTok，否則在1月19日後不能再從蘋果（美：AAPL）和Google的平台下載TikTok，用戶雖可繼續使用TikTok，惟缺乏支援下，服務將逐步結束。

特朗普在陳述中指出，因為擔心立法權侵害行政權，因此要求在他到任前暫緩。不過，司法部強調，兩任總統領導下的行政部門，皆認為字節跳動出售TikTok是解決美國國家安全風險的必需辦法，而國會亦認同做法。

TikTok促法院宣布條款違憲

TikTok在上周五提交的文件，促請美國最高法院宣布針對TikTok的條款違憲，或至少暫緩法案以給予時間詳細地考慮重大問題。

TikTok指出，法案意味國會可以因為拒絕審查它不贊成的觀點，或拒絕宣揚它喜歡觀點，而禁止平台的營運。美國司法部則稱，中國透過控制TikTok母公司字節跳動，收集美國人的敏感數據，成為強大的間諜活動工具，以此進行宣傳損害了美國利益。在售予其他公司後，平台可繼續營運。

相關字詞﹕不賣就禁 美國最高法院 字節跳動 特朗普

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