美10年國債孳息率報4.602厘 保持半年高位

美國核心個人消費支出（PCE）指數在11月按月回落至0.1%，巴金斯表示對核心通脹仍然相對樂觀，不過特朗普即將上任美國總統，難以知道企業會否透過加價轉移潛在的新關稅成本，令工資和產品成本面臨壓力，參考最近通脹經驗，認為企業或有更大可能轉移成本；另外他認為美國經濟好過預期的機會較高，市場招聘速度雖然放緩但很少出現裁員。

里士滿行長：偏向更長時間保持較高利率

此外，本周二歐元區將公布12月通脹數據，彭博統計經濟學家預測12月通脹為2.4%，略高於11月的2.3%，核心通脹率可能保持在2.7%。雖然歐元區9月通脹曾降至1.7%，不過天然氣價格回升，帶動通脹回升至2%以上，歐央行長拉加德早前表示，期望今年通脹可回到2%目標。

彭博統計：料歐元區上月通脹回升

歐央行去年減息1厘，彭博經濟研究首席歐洲經濟學家Jamie Rush認為歐洲通脹整體保持降溫，維持今年再減息1厘的預期。上周五美元指數跌0.29%至108.92，不過全周升0.7%，連升第五周，歐元兌美元全周跌1.13%，收報1.0308。摩根大通全球外匯策略聯席主管Meera Chandan預期美元將進一步走強，歐元有再下跌空間，繼續做淡歐元兌美元。