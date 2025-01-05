明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美10年國債孳息率報4.602厘 保持半年高位

【明報專訊】美國上周五製造業數據好過預期，加上本周進入國債和企業債發行高峰，影響債價表現，美國10年期國債孳息率上周保持在6個月高位水平，上周五升0.84%報4.602厘，回升至4.6厘水平，30年期債息收報4.813厘，升0.69%，距離上周高位不到1點子（1厘等於100點子）。聯儲局上月將今年減息預期由4次降至兩次，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）上周五表示，相信現時利率足以讓通脹在今年繼續下降，但通脹仍有上升的風險，偏向在更長時間保持較高利率。

美國核心個人消費支出（PCE）指數在11月按月回落至0.1%，巴金斯表示對核心通脹仍然相對樂觀，不過特朗普即將上任美國總統，難以知道企業會否透過加價轉移潛在的新關稅成本，令工資和產品成本面臨壓力，參考最近通脹經驗，認為企業或有更大可能轉移成本；另外他認為美國經濟好過預期的機會較高，市場招聘速度雖然放緩但很少出現裁員。

里士滿行長：偏向更長時間保持較高利率

此外，本周二歐元區將公布12月通脹數據，彭博統計經濟學家預測12月通脹為2.4%，略高於11月的2.3%，核心通脹率可能保持在2.7%。雖然歐元區9月通脹曾降至1.7%，不過天然氣價格回升，帶動通脹回升至2%以上，歐央行長拉加德早前表示，期望今年通脹可回到2%目標。

彭博統計：料歐元區上月通脹回升

歐央行去年減息1厘，彭博經濟研究首席歐洲經濟學家Jamie Rush認為歐洲通脹整體保持降溫，維持今年再減息1厘的預期。上周五美元指數跌0.29%至108.92，不過全周升0.7%，連升第五周，歐元兌美元全周跌1.13%，收報1.0308。摩根大通全球外匯策略聯席主管Meera Chandan預期美元將進一步走強，歐元有再下跌空間，繼續做淡歐元兌美元。

相關字詞﹕美債 歐元 美元 減息 聯儲局 特朗普

上 / 下一篇新聞