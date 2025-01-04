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2025年1月4日星期六
睇樓手冊
減息預測升 在岸人幣失7.3見14月低 人行：擬加大貨幣政策調控 擇機降準降息
渣打上調內地GDP增長 料去年「保五」
工行行長倡大型內銀 帶頭堅決不打價格戰
內地推數碼補貼 小米漲近7%創新高
內地11月手機出貨量按年跌5%
騰訊全年千億回購 破港股紀錄
MPF全年人均賺2.3萬 4年高 GUM：美股基金回報23%稱冠
新世界跌穿5元關新低 瑞銀：套240億才收支平衡
老鄉雞金岩高嶺土申港上市
中銀匯豐渣打停推定按 業界：申請少
美銀行準備金跌穿3萬億美元 見4年新低 一周少3260億美元
拜登阻日鐵收購 美鋼股價挫6%
外國手機內地出貨減47% 蘋果競爭壓力大
新盤戰揭幕 GRAND SEASONS擬首推130伙 皇都上樓書 先推高層大戶招標
海盈山現樓享南區山海景色
地利根德閣4房銀主盤8000萬沽 30年倍升
食品分銷商5300萬購油塘工廈單位
清水灣大廈重建申寬高限 擬建14伙大宅
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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