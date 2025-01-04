明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

食品分銷商5300萬購油塘工廈單位

【明報專訊】工廈物業在市場仍有需求，有用家趁淡市出擊購入平價盤。資料顯示，油塘四山街22號美塘工業大廈2樓A室，面積14,246方呎，連同6個車位於上月初易手，成交價5300萬元，呎價約3720元；登記買家黃少文（WONG SIU MAN）及黃少華（WONG SIU WA），與食品及飲料雜貨分銷商亞洲富思（8413）主席黃少文及執行董事黃少華名字相同，料為同一人。

資料顯示，亞洲富思是本港食品及飲料雜貨分銷商，在食品及飲料雜貨分銷行業擁有逾40年經驗；據悉，該公司目前租用美塘工業大廈UG全層，不排除購入上述物業作自用。至於單位原業主，為伯誠投資有限公司，其註冊董事包括香港玩具廠商會會長柯曉泉等，於2004年8月以523萬元購入，持貨逾20年，帳面賺4777萬元或逾9.1倍。

面積逾1.42萬呎 呎價3720元

另外，由台灣人氣YouTuber滴妹所開辦的手搖店「再睡5分鐘」，將在香港設店，上月以月租約13.2萬元，承租旺角豉油街50號富達大廈地下6號舖，面積約511方呎，呎租約258元。

「再睡5分鐘」插旗旺角 13萬租舖

翻查資料，上述商舖原由內地著名茶飲店「檸季手打檸檬茶」租用，於去年5月以月租12萬元租用，惟開店不足半年已遷出，業主隨後加租一成放租，由手搖店承租。

相關字詞﹕手搖店 鴻發號 亞洲富思

上 / 下一篇新聞